Hıncal Uluç: Galatasaraylılar; Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu gibi isimlerden uzak durun

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'ın eski başkanlarından Alp Yalman'ın Burak Elmas'ın listesine girdiğini belirterek, "Alp Yalman, büyük sportif başarıları yanında, kulüp yapısına da sağlam ilkeler getiren başkandır. Jupp Derwall'i Almanyalara kadar gidip ikna ederek Galatasaray'a getiren odur.

Takımın başında dünya çapında birisi varken ve tüm Almanya, "Derwall nasıl Türkiye'ye gitti" diye merak ederken, "Galatasaray'da transferi yönetim yapar. Teknik direktörün işi yönetimin eline verdiği kadroyu kullanmaktır" ilkesini de kulübe getiren başkan da Alp olmuştur." diye yazdı.

Fatih Terim'i göreve getireceklerini açıklayan isimleri sıralayan Uluç, "Galatasaraylılar.. Eğer yürekten Galatasaraylı iseniz, Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu gibi isimlerden uzak, ama çok çok uzak durun..



Onlara vereceğiniz her oy, Fatih Terim'e gidecek ve kulübü, tarihinde ilk defa "Kutsal başkanlık makamına hakaret eden" bir maaşlı eleman yönetecektir, sakın aklınızdan çıkarmayın." ifadelerini kullandı.

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