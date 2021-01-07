Hıncal Uluç: Fatih Terim en az 10 maç almalıyken 4 maçla sıyırdı

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugünkü, Bu takım senin için oynamaz Fatih Terim" başlıklı yazısında, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) ve Fatih Terim'i eleştirdi. Uluç, Terim'in en az 10 maç ceza alması gerektiğini savunurken, 4 maçla sıyırdığını ifade etti.

Uluç, "Evet oynamaz.. Bu Galatasaray takımı, Fatih Terim için oynamaz.. Bireysel de oynamaz.. Takım olarak da oynamaz.. Okurlar bilir.. Ben bu fikrimi aylardır söylüyorum.. Ama bu defa, Fatih'in, defalarca ceza alan, ama bu defa işi iyice çığırından çıkaran ve en az on maç alması ve tekerrürden katlanması gerekirken, hayalet federasyon kurumlarınca 4 maçla paçayı sıyıran Fatih Terim'in yerine kulübede görev yapan Yardımcısı Levent Şahin itiraf etti" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i de eleştiren Uluç,"Peki ya Başkan? Kırk yıllık dostum, hemşerim, Mülkiye'den okul arkadaşım, Alkent'ten komşum Mustafa Cengiz? Dost acı söyler.. Kulübün fiili Başkanı Fatih Terim.. Mustafa, o ne derse "Peki" diyor. Kafa sallıyor.. Çıt çıkaramıyor.. Çünkü sosyal medyayı da, medyanın kendisini de Fatih Terim'in askerleri, trolleri yönetiyor. Hepsi bu trollerden korkuyorlar" diye yazdı.

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