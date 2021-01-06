Spor yazarları Galatasaray'ın Konyaspor mağlubiyeti için ne dedi?

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşılaştı. İlk yarım saatte neredeyse hiç pozisyonun olmadığı maçın kalan 60 dakikasında toplamda yedi gol atıldı. Gol düellosunun yaşandığı maçı Galatasaray 4-3 kaybetti.

Peki, Galatasaray'ın önemli bir üç puanı kaybettiği maç için spor yazarları ne dedi?

Ahmet Çakar: Bu kayıpların baş sorumlusu Fatih Terim'dir

Spor yorumcusu ve Sabah yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray'ın 4-3'lük yenilgisini değerlendirdiği yazısında, son iki maçtaki kayıpların baş sorumlusunun Fatih Terim olduğunu yazdı. Çakar, Galatasaray bu sene şampiyonluğa oynuyor. Ama 3 gün önce Antalya, dün gece de Konyaspor maçında 5 puan kaybetti. Üstelik bu takımlar Türkiye'nin mütevazı takımları. Bu kayıpların baş sorumlusu Fatih Terim'dir. Karagümrük maçında hiçbir yanlışı yokken hakeme abuksubuk konuş, sahadan atıl, sonra da kazanman gereken bu maçlarda cam fanusun içinde maçı izlemek zorunda kal. Üstelik 40 yıllık teknik direktör ve yaşı neredeyse 70'e gelmiş. Dün gece bakıyoruz, Galatasaray futbol falan oynamadı. İlk yarı ve neredeyse gollere kadar ikinci yarının belli bir kısmı tam bir antrenman maçı. Alan yana veriyor, veren geri dönüyor, kimin ne yaptığı belli değil. Konya öne geçti, ardından Diagne iki stoper arasından fırladı ve beraberlik golünü attı. İkinci yarı tam bir gol sağanağı. Konya atıyor, Galatasaray atıyor. Tıpkı papaz kimde oyunu gibi. dedi.

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Mehmet Demirkol: Arda ve Feghouli olmayınca katmanlı bir eksiklik oluşuyor

Spor yorumcusu ve Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, Galatasaray maçını değerlendirdi. Demirkol, "İsmail Kartal’ın ön alan baskısıyla ve hücum alanını genişleterek planladığı oyun çok başarılı oldu. Galatasaray orta sahasını geniş alanda oynamak zorunda bıraktı. Bununla da kalmadı. Boşluğu gördükleri an özellikle Saracchi’nin arkasına Skubiç’le çok etkin sarktılar. Galatasaray’ın kötü maçları oldu ama defans olarak bu kadar dağınık olduğu azdır. Kuşkusuz idealinden çok uzak bir orta sahayla ve Marcao’suz olmalarının payı büyüktü. Emre Kılınç, Arda ve Feghouli olmayınca katmanlı bir eksiklik oluşuyor. Kullandığı her iki orta saha ekibinden de eksik kaldılar çünkü" şeklinde yazdı.

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Ali Ece: Marcao yokken Galatasaray savunması yarı kaliteye düşüyor

Fatih Terim'in oyuncu değişikliği hamlelerini ve Marcao'nun yokluğunu değerlendiren Fanatik yazarı Ali Ece, "Sadece Emre Akbaba’nın ilk yarı sonunda çıkıp yerine Kerem Aktürkoğlu’nun daha fazla süre alması değil asıl soru büyük resimde: 5 oyuncu değişikliği hakkı varken Fatih Terim’in genelde 60’tan önce oyuncu değiştirmemesi teknik direktörlük tarzına ters değil mi? Galatasaray bu sezon ilk kez bu kadar çok gol yedi üstelik hiçbiri büyük kaleci hatasından kaynaklanmadı. Marcao yokken Galatasaray savunması yarı kaliteye düşüyor. Galatasaray’ın ne yapıp yapıp Marcao’yu ekstra kart görmesine sebep olan kontrolsüz hırs ruh halinden kurtarmalı" ifadelerini kullandı

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Şansal Büyüka: Ne büyükmüş Marcao, nasıl bir duvarmış Brezilyalı stoper...

Milliyet yazarı Şansal Büyüka'nın Konyaspor-Galatasaray maçı değerlendirmesinden öne çıkanlar şöyle:

"İlk yarım saati uyutan, son yarım saati coşturan, bazen saç-baş yolduran 7 gollü bir maç izledik. Coşturan taraf Konyaspor’du, saç-baş yolduran Galatasaray... Birinci sınıf bir santrforu bile olmayan Konya, bileğinin gücüyle, anasının ak sütü gibi 4 golle maçı kazanırken, en az 4 çok açık gol pozisyonunu da kullanamadı. Galatasaray perişan bir savunma anlayışıyla başladı, özellikle son yarım saatte sahadan tamamen yok olan bir savunma anlayışı ile maçı bitirdi. Konya’nın sağ kenarında oynayan Skubiç ile Shengelia, Galatasaray sol savunmasını adeta felç ettiler. Marcao’yu bazen eleştiriyorduk, günahını almışız. Ne büyükmüş Marcao, nasıl bir duvarmış Brezilyalı stoper... Bir maç oynamadı, Galatasaray savunma duvarı yerle bir oldu. Galatasaray için elbette sadece geri dörtlüsü, ya da savunma anlayışı değil, orta sahası da facia... Sanki “yalandan” oynuyorlar. Konu mankeni gibi... Rakip fazla mesai yapıyor, bunlar kaytarıyor."

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Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'in artık kimseye ciddiyetsiz ya da cibilliyetsiz her neyse dememesi lazım

HaberTürk yazarı Serdar Ali Çelikler, "Dağınıksaray" başlıklı yazısında şunları yazdı: "

G.Saray'da dağınıklık var. Sinir var. Yorgunluk var. Yine de deplasmanda 3 gol atıp puan alamıyorsanız sorun nettir: Hem takım savunması hem bireysel savunmacıların hataları.. 2-2'den sonra gol yememek lazım. Bir şekilde gol yememenin önemli olduğu sıkışık fikstür dönemine girildi. Bu döneme uyum sağlayan takım Beşiktaş. G.Saray'ın hemen bu döneme alışması lazım. Ama önce dağınıklığını ve konsantrasyonsuzluğunu bitirmesi lazım. Bir de Fatih Terim'in artık kimseye ciddiyetsiz ya da cibilliyetsiz her neyse dememesi lazım"

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Gürcan Bilgiç: Galatasaray'ın sorunlarla uğraşacak "kalitesi" kalmadı

Sabah yazarı Gürcan Bilgiç, Galatasaray'ın Konyaspor karşısındaki eksikleri üzerinden mağlubiyeti yorumlarken, anahtar oyuncu kalmadığını söyledi. Bilgiç, "Galatasaray'ın hücum organizasyonunun yüzde 70'ini Feghouli sağlıyordu. Onun sakatlığında sahneye Arda Turan çıktı. Hem oyun hem de takım lideri gibi oynuyordu. Ardından Marcao geldi. Yani anahtar oyuncu kalmadı kadroda. Diagne'ye top getirmen lazım, Belhanda'yı da bu işe razı etmen. Bir de karşına Konyaspor'un sert baskısı çıkınca Galatasaray'ın sorunlarla uğraşacak "kalitesi" kalmadı. Belhanda sorumluluk almadı, Emre Akbaba kayıplarda. İki stoper sürekli yanlış pozisyondalar, Ömer ile Oğulcan da serseri mayın; ne yapacakları belli değil" diye ifade etti.

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