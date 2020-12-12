Hıncal Uluç: Eleştiriler, kurguymuş, amaç takımı bozmakmış; neyi bozacaklar Erol Efendi, ne futbolu oynattın, onu da söyle

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini mağdur göstermeye çalışarak zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalıştığını belirterek, "Adamı Erol Bulut durur mu? Efendim eleştiriler kurguymuş. Amaç takımı bozmakmış? Hangi takım, ne oynamış ki, neyi bozacaklar Erol Efendi? "Fenerbahçe" diye bir takım yaptın mı?. Say o zaman.. Fener'e ne futbolu oynattın, onu da söyle.. İstediğin kadar da teknik konuş.. Anlarız." diye yazdı.

Gordon Milne'nin Beşiktaş'ı 3 yıl üst üste, Kaleperovic'in de hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığına işaret eden Hıncal Uluç, "Sallamak bile "Bilmek" gerektirir Erol Bulut.. Kendine acındırmaya çalışırsan asıl, acınacak hale düşersin. Sen kendi işine bak.. Biz kendi işimize.." ifadelerini kullandı.

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