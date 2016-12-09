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Hıncal Uluç: Devletin görevi 11 çocuk öldükten sonra suçlu yakalamak değil, o 11 çocuğun ölmesini önlemek

"İbreti alem cezaları, en kısa zamanda verirsen 'Devlet' olursun, Sayın Valim"

09 Aralık 2016 13:01

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Adana'da 10'u öğrenci, 1'i eğitmen ve 1'i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt faciasıyla ilgili olarak "Devletin asli görevi 11 çocuk öldükten sonra suçlu yakalamak değil, o 11 çocuğun ölmesini önlemektir. Hem de Aladağ yurt faciasından sonra, kendi yurt yangın kapılarına hala 'Asma Kilit' asanlara, ibreti alem cezaları, en kısa zamanda verirsen 'Devlet' olursun, Sayın Valim. Yani biz, 'Vali' yetiştiren Mekteb-i Mülkiye'de böyle öğrendik" dedi.

Hıncal Uluç'un "Devlet nedir" başlığıyla yayımlanan (9 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Şimdi bu resme bir bakın..
Asma Kilitli Yangın Merdiveni..
..Ve de Bolu Valisi Aydın Baruş'un açıklamasını okuyun..
"Yangınla ilgili itfaiye raporunu bekliyoruz. O rapora göre gerekli işlemleri yapacağız. Olayda kabahati, tedbirlerde eksikliği olan varsa ilgili yöneticiler hakkında soruşturma başlatacağız." "Varsa.." ne demek Sayın Valim.. Kapının üzerindeki asma kilidin resmi aynen böyle bir yığın gazetede yayınlandı.. Daha hangi raporu bekliyorsun ki?.
"Varsa"sı falan kaldı mı?.
Var Sayın Valim, "VAR!." Devlet, "Cinayet" meydandayken hala böyle konuşmaz. Devlet anında "Bu ihmalin sorumlularını en ağır şekilde cezalandıracaktır" der ve sonra da en kısa zamanda o cezalarını en ağırından verir ki, vatandaş çocuğunu o devlete emanet etsin...
Çünkü, Devletin asli görevi 11 çocuk öldükten sonra suçlu yakalamak değil, o 11 çocuğun ölmesini önlemektir.
Hem de Aladağ yurt faciasından sonra, kendi yurt yangın kapılarına hala "Asma Kilit" asanlara, ibreti alem cezaları, en kısa zamanda verirsen "Devlet" olursun, Sayın Valim!.
Yani biz, "Vali" yetiştiren Mekteb-i Mülkiye'de böyle öğrendik!.

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