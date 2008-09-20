Hilvan'da otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir diş doktoru, otomobiline açılan ateş sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, diş doktoru Hasan Kalender'in kullandığı otomobile Çeküren Köyü yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş edildi.

Sürücü Kalender, başını sıyıran kurşunla hafif yaralandı. Aynı araçta bulunan 3 kişi ise olayı yara almadan atlattı. Ambulansla Şanlıurfa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalender'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.