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Yaşam

Hilvan 3.4 ile sallandı

01 Mayıs 2010 01:19

T24 - Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nde, Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlçe merkezi ile bazı köylerde hissedilen ve paniğe yol açan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 20.03'te, merkez üssü Hilvan İlçesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 3.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hissedildiği ilçe merkezi ve yakın köylerde paniğe yol açtı.

İlçe merkezinde yaşayanların kendilerini evlerinden dışarı attığı kısa süreli sarsıntının ardından yapılan yetkililer, yapılan incelemede herhangi bir kayıp yaşanmadığını açıkladı.


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