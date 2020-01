Hilmi Yavuz: Faşizmine, ırkçılığına, şimdi yalancılığı ve karaçalma vasıflarını da ilave etti Alev Alatlı!

Zaman yazarı Hilmi Yavuz, Prof. Noam Chomsky için “87 yaşında bir adam. Amerikan solundan yetişmiş New Left (Yeni Sol) artığı bir Yahudi ve anarşist solculardandır" diyen Alev Alatlı’yı eleştirdi. “Alev Alatlı ırkçılık yaptı” diyen Yavuz, “Alatlı'nın iddia ettiği gibi, Chomsky'nin alanı, esas olarak İbranice değil, dilbilimdir... Böylelikle faşizmine, ırkçılığına, şimdi yalancılığını ve karaçalma vasıflarını da ilave etti Alev Alatlı! Tebrikler!” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1128 akademisyen için “Aydın müsveddeleri” demesine de tepki gösteren Yavuz, “Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, ‘aydın müsveddeleri'ni biraz da kendilerinin yakınında arasın” ifadesini kullandı.

Yavuz’un, Zaman’da “Alatlı, Chomsky ve ‘aydın müsveddeleri'” başlığıyla bugün (20.01.2016) yayımlanan yazısı şöyle:

İnsan gerçekten hayret ediyor: Bir ‘aydın' nasıl bu kertede paçozlaşabilir? Alev Alatlı'dan söz ediyorum.

Cumhuriyet' gazetesinde yayımlanan bir söyleşisinde ‘birey ehlileştirilecektir!' dediğinde dehşete düşmüş, hele bunun ‘bir kutsal, bir idea, bir dünya görüşü etrafında ille de baskı uygulanarak' gerçekleştirilmesi gerektiğini söylediğinde, ‘düpedüz faşizm bu!' demiştim. Alatlı, baskıyla zihinlerimize tek tip bir düşünce üniforması giydirmek istiyordu!

Üç gün önce Haber Türk kanalında Ayşe Böhürler'in konuğu olarak katıldığı ‘Kelebek Etkisi' programındaki söyleşisinde Alev Alatlı, 1128 akademisyenin imzaladığı barış çağrısını ‘haysiyeti, bütünlüğü yok!' diye itham ettiğinde nasıl bir ‘toplum' amaçladığı anlaşıldı: Herkes sussun, Alev Alatlı ‘o kutsal idea, o dünya görüşü'nü yüce kişiliğinde temsil eden bir Führer adına konuşsun!

Ben asıl Alatlı'nın Noam Chomsky hakkında söyledikleri üzerinde durmak istiyorum. Chomsky'yi ‘dilbilimci diyorlar, doğru ama İbranicedir alanı. Öyle cihanşümûl bir dilbilimci filan da değildir!' diye aşağıladıktan sonra onun ‘bir kere 87 yaşında' ve Amerikan ‘Yeni Sol'unun [‘New Left'] artığı bir Yahudi anarşist' olduğunu söyleyerek ırkçılık yaptı.

Alev Alatlı yalan söylüyor: Noam Chomsky, hiç şüphe yok, dünya çapında, yani Alatlı'nın deyişiyle ‘cihanşümûl' bir dilbilimcidir. Bu bir! John Lyons ‘Chomsky' üzerine yazdığı ‘Fontana Modern Masters' dizisi, [Fontana/Collins, London, 1970] adlı kitabının ‘Giriş' [‘Introduction'] bölümünün, dolayısıyla kitabın daha ilk cümlesinde şunları yazmaktadır: “Chomsky'nin dilbilim [lengüistik] alanındaki konumu, sadece tekil [unique] ve bugüne mahsus değil ama muhtemelen, konunun [‘dilbilimin' H.Y.] bütün tarihi içinde benzersiz bir konumdur.” [Alev Hanım, daha iyi anlasın, diye İngilizcesini de yazayım:

“Chomsky's position is not only unique within linguistics at the present time, but is probably unprecedented in the whole history of the subject”]. Lyons, Chomsky'nin 1957 yılında yayımlanan ilk kitabının [‘Syntactic Structures', Mouton Yayınları, Den Haag] dilbilim alanında bir ‘devrim' olduğunu da bildirmektedir [‘Chomskyan Revolution'].

Noam Chomsky'nin dilbilim alanındaki ‘devrim'i, özellikle ilk kitabında geliştirdiği dilbilgisi yapısı teorisi ‘dönüşümsel' [transformational] dilbilim teorisidir. Alev Alatlı'nın iddia ettiği gibi, Chomsky'nin alanı, esas olarak İbranice değil, dilbilimdir…* Böylelikle faşizmine, ırkçılığına, şimdi yalancılığını ve karaçalma vasıflarını da ilave etti Alev Alatlı! Tebrikler!

Son söz: Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, ‘aydın müsveddeleri'ni biraz da kendilerinin yakınında arasın…

Chomsky'nin dilbilim teorisi hakkında Alev Alatlı'ya okuma önerisi: John Lyons, Kuramal Dilbilime Giriş, [çeviren: Ahmet Kocaman], Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1983. Kitabın özellikle 4. bölümü.