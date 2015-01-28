Hilmi Yavuz: Başbakan taktik derinlikli bir diksiyon dersi mi alsa?

Zaman gazetesi yazarı Hilmi Yavuz, bugünkü yazısında Osmanlıca'nın zorunlu ders olarak öğretilmesi gerektiğini savunan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun telâffuzunda yaptığı hataları ele aldı.

"Cumhuriyeti Başbakanı Türkçe konuşma diline dikkat etmeli. Taktik derinlikli bir diksiyon dersi mi alsa, mesela?" ifadelerini kullanan Hilmi Yavuz'un "Osmanlıca meselesi ne oldu?" başlığıyla Zaman gazetesinde yayımlanan (28 Ocak 2015) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun, Osmanlıca kelimelerin telâffuzunda hata yaptığına tanık oluyoruz. Osmanlıca konusundaki hassasiyetleri dolayısıyla, şahsen çok takdir ettiğim Başbakan, ‘azamî’ kelimesini, ilk ‘a’yı çok kısa, ikinci ‘a’yı çok uzun söyleyerek ‘azaaaaami’ biçiminde; ‘de’ anlamına gelen ‘dahi’ kelimesini ise, ‘deha sahibi’ anlamında ‘dâhî’ biçiminde telaffuz ediyor."

"Özellikle birinci çoğul şahıs fiillerinin telaffuzunda da, sorunlar var: ‘Gideceğiz’i, ‘Gitces’ diye söylüyor. Dahası AKP kongrelerindeki retorik cümlelerindeki kelimeleri de çok uzatıyor: ‘inleriiiiiineeeee gircessssss’ gibi! Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Türkçe konuşma diline dikkat etmeli. Taktik derinlikli bir diksiyon dersi mi alsa, mesela? [şaka, şaka!]"