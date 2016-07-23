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Dünya

Hillary Clinton seçilirse yardımcısının kim olacağını açıkladı

’’O hiçbir seçimi kaybetmedi. Kendisi, oldukça başarılı bir belediye başkanı, vali ve senatör ve tanıdığım en saygı gören senatörlerden biri"

23 Temmuz 2016 20:08

Demokrat Parti’nin başkan adayı Hillary Clinton, başkan yardımcısı adayı olarak Virginia eyaleti senatörlerinden Tim Kaine’i seçtiğini açıkladı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Demokrat Partili deneyimli siyasetçi Kaine kendini ‘sıkıcı’ biri olarak tanımlıyor. Siyasi açıdan ılımlı olarak nitelendirilen Kaine’in bu sayede Donald Trump’a oy vermek istemeyen Cumhuriyetçi Partili seçmeni de çekebileceği düşünülüyor.

CBS kanalına konuşan Hillary Clinton, Senatör Kaine için şunları söyledi: ’’O hiçbir seçimi kaybetmedi. Kendisi, oldukça başarılı bir belediye başkanı, vali ve senatör ve tanıdığım en saygı gören senatörlerden biri.’’

58 yaşındaki Kaine, Minnesota eyaletinde doğdu ve hukuk eğitimini Harvard Üniversitesi’nde tamamladı.

Senatör Kaine’in özgeçmişinde, Harvard’da iken eğitimine bir sene ara verdiği ve Katolik misyonerlere katılıp Honduras’ta öğretmenlik yaptığı yer alıyor.

Kaine’in göçmenlik yanlısı olmasının ardında da Orta Amerika’daki yoksulluk karşısında oldukça etkilenmiş olması belirtiliyor.

Siyasi kariyerine 1994 yılında başlayan Kaine, 2002’de Virginia Vali Yardımcısı, 2006’da da Virginia Valisi seçildi.

Kaine 2012’de senatör seçilene kadar da, Demokrat Parti Genel Sekreteri görevini yürütüyordu.

Senato’nun Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi olan Kaine’in güçlü bir dış politika deneyimi var.

Katolik Hristiyan olan Kaine, kişisel olarak kürtaja karşı olduğunu ancak kadınların bu konuda seçim hakkı olduğunu savunduğunu belirtiyor.

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partililer, Trans-Pasifik Ticaret Anlaşması’na karşı çıkarken, Kaine bu anlaşmayı destekliyor.

Öte yandan, Bernie Sanders’ın ön seçim sürecinde kazandığı desteğe bakıldığında, ılımlı olarak nitelendirilen Tim Kaine’in başkan yardımcısı adayı olarak seçilmesinin, merkeze uzak Demokrat Partililer’i sevindirmeyeceği düşünülüyor.

Tim Kaine’i başkan yardımcısı adayı olarak açıklamadan hemen önce, Florida’da seçim kampanyası için bulunan Hillary Clinton, Donald Trump’ın Amerika’nın sorunlarına çözüm değil, Amerika’ya korku, öfke ve kin önerdiğini söyledi.

Perşembe günü sona eren Ulusal Cumhuriyetçi Parti Kurultayı’nda yapılan konuşmaları ‘korkutucu’ olarak niteleyen Clinton destekçilerine, ‘Sevgi nefreti yener’ anlamına gelen ‘love Trumps hate’ diyerek seslendi.

Demokrat Parti’nin Ulusal Kurultayı, Pazartesi günü Philadelphia kentinde başlayacak.

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