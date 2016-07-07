Amerika'nın Sesi'nden Hillary Clinton belgeseli: 70'inde ABD Başkanı olmaya hazırlanan zamansız bir kadının hikâyesi...

Amerika'nın Sesi, ABD’nin başkan adaylarından Hillary Clinton'ın belgeselini çekti. Dilge Timoçin'in hazırladığı "Dünden Bugüne Hillary Clinton" başlıklı belgesel, Demokratların adayı Clinton’ın çocukluk yıllarından, 1993 ile 2001 yılları arasında başkanlık görevini yürüten eşi Bill Clinton'la nasıl tanıştığına ve Dışişleri Bakanlığı’ndan başkan adaylığına uzanan 69 yıllık hayat hikâyesini konu alıyor.

Belgeselde, seçildiği taktirde ABD'nin ilk kadın başkanı olarak tarihe geçecek olan Clinton için “Zamansız bir kadın Hillary Clinton. Amerikan tarihinin en güçlü First Lady’lerinden biri o. Ve bir o kadar da skandallarla anılan bir isim. 70’inde Amerika’nın ilk kadın başkanı olmaya hazırlanıyor” ifadeleri kullanılıyor.

"Artık oğlanlarla da oynayabilirim"

Clinton’ın 1997’deki “Gelecek 20 yıl içinde kadın bir başkanımız olacak” sözlerinin hatırlatıldığı belgeselde, sert mizacının arkasında yatan çocukluk yıllarında yaşadığı bir olaya da yer veriliyor:

“Henüz 4 yaşındayken komşularının kızı Suzi’nin oyun oynarken itip kalkmaları nedeniyle küçük Hillary eve hep ağlayarak dönermiş. Sonunda annesi ‘Kendini korumalısın. Bu evde korkaklara yer yok’ deyince tekrar dışarı çıkmış ve Suzi’ye bir yumruk atmış. Eve döndüğünde annesine söylediği ilk söz de ‘Artık oğlanlarla da oynayabilirim’ olmuş.”

Astronot olma hayalini NASA engelledi

Yönetmenliğini Üzeyir Yanar'ın yaptığı belgeselde, sekiz yıl süren Vietnam Savaşı nedeniyle Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçen Clinton’ın cinsiyet ayrımcılığına karşı verdiği mücadeleye ilişkin olarak, dönemin ABD Başkanı John F. Keneddy’nin Ay’a insan yollama planını açıkladığı 1961 yılında Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) yaptığı başvurunun kadın olması nedeniyle reddedilmesi örneği veriliyor.