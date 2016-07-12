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Dünya

Sanders, Hillary Clinton'ı desteklediğini açıkladı

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı olması beklenen Hillary Clinton, rakibi Bernie Sanders'ın desteğini aldı

12 Temmuz 2016 23:09

Vermont Senatörü ve eski Başkan aday adayı Bernie Sanders, New Hampshire'daki bir mitinge Hillary Clinton'la birlikte katıldı.

Clinton ve Sanders, Clinton'ın başkan adaylığını garantilediği geçen aydan bu yana müzakere ediyordu.

Sanders "Clinton Demokrat başkan adayı olacak ve bir sonraki ABD Başkanı olması için elimden gelen her şeyi yapmaya niyetliyim. Bu kampanyada mesele Amerikan halkının ihtiyaçları ve karşılaştığımız çok ciddi krizlerle yüzleşmek. Hillary Clinton'ın bunları yapmak için uzak ara en aday olduğuna dair hiçbir şüphem yok" dedi.

Sanders, geçen Şubat'taki New Hampshire ön seçiminde Clinton'ı yenmişti.

Sanders önseçim sürecinde önemli destek alsa da Clinton'ın topladığı delege sayısına yetişememişti.

 

"En ilerici platform"

 

Sanders'ın destekçileri Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçilmesini önlemek için büyük oranda Clinton'a destek verme kararı almıştı.

Sanders Clinton'ın adaylığının matematik olarak kesinleşmesinden sonra da kampanyasını uzun bir süre yürütmeye devam etti.

Bernie Sanders bu süreçte Clinton'dan yükseköğrenim, sağlık ve asgari ücret gibi konulardaki görüşlerine destek vermesi için bastırdı.

Sanders "Hillary Clinton ve benim bazı konularda uzlaşamadığımız sır değil. Ama seçim kampanyasının ve demokrasinin anlamı bu. Ancak her iki kampanya da bir araya geldi ve şimdiye kadar Demokrat Parti'de görülen en ilerici platformu oluşturduk" dedi.

 

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