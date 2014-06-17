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Dünya

Hillary Clinton: IŞİD krizi Türkiye ve İran'a sıçrayabilir

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Irak'ta sorunun Başbakan Maliki olduğunu dile getirdi

17 Haziran 2014 23:03

Hillary Clinton, IŞİD krizinin Türkiye ve İran'a sıçrayabileceğini söyledi

Anadolu Ajansı'dan İrfan Cemiloğlu ve Mehmet Temel'in haberine göre, CBC Televizyonu’nun The National programına katıldı.

Peter Mansbridge’in sorularını yanıtlayan Clinton, Amerika’nın Irak’ı, Başbakan Nuri el-Maliki’nin ne yapıp yapmayacağını, Irak ordusunu kimi yönettiğini ve bu olaylara daha başka kimlerin dahil olacağını bilmeden desteklemeyeceğini söyledi.
 

Clinton, Irak’ın asıl probleminin Maliki olduğunu ve aslında Amerika’nın Irak liderinden hiç memnun olmadığını belirtti. Clinton, IŞİD'in başlattığı krizin, Türkiye ve İran’a da sıçrayabileceğini ifade etti.

 

Kadınlar, ABD başkanlığına adaylığını istiyor



ABD Başkanlığ'ına yeniden aday olması için baskı altında olduğunu söyleyen Clinton, bunun kendisini çok etkilediğini belirtti. Clinton, en çok baskının kendisini başkan olarak görmek isteyen kadınlardan geldiğini söyledi.

Simon&Schuster Yayınevi tarafından basılan 656 sayfalık kitabında, Dışişleri Bakanlığı sırasındaki anılarını anlatan Hillary Clinton, en çok heyecanlandığı anlardan birinin, Amerikan deniz piyadelerinin Usame bin Ladin’i yakalamak için yaptıkları operasyonu izlemek olduğunu anlattı.

 

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