Almanya 50 çalışanını IŞİD kontrolündeki bölgeden kurtardı

Almanya, Kuzey Irak’ta bulunan Siemens firması çalışanlarını, Bağdat Hükümeti ile işbirliği yaparak, IŞİD militanlarının kontrolünde bulunan bölgeden kurtardı. Spiegel Online’ın haberine göre, sekizi Alman vatandaşı olmak üzere 50 işçinin Irak ordusuna ait bir helikopter ve Siemens firması tarafından tahsis edilen bir uçakla, Bağdat’ın 200 kilometre kuzeyinden alındığı Alman Dışişleri tarafından da doğrulandı.

IŞİD militanlarının bölgeyi kontrol altına alması üzerine, Beyci kenti yakınlarındaki bir santralde saklanan işçilerin hayatlarını tehlikeye atmamak için, Alman medyasının bugüne kadar konuya ilişkin haber yapmaktan özenle kaçındığı öğrenildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı’nın yoğun diplomatik çabası sonucu Irak merkezi hükümetinin devreye girdiği ve Irak ordusuna ait bir helikopterle Siemens işçilerini geçtiğimiz pazar günü tehlikeli bölgenin dışına çıkarıldığı kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Alman Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, Alman vatandaşlarının tehlikeli bölgeleri terk etmesini istemişti. Kuzey Irak’ta yaklaşık bin dolayında Alman vatandaşının daha bulunduğu belirtiliyor.