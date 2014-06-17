IŞİD Bakuba'ya saldırıyor

IŞİD Bağdat'a 60 kilometre mesafede bulunan Bakuba'da bazı noktaları ele geçirdiğini açıkladı. AFP'ye göre, Irak ordusu örgütün şehir merkezine son saldırısını püskürtmeyi başardı. Kentin dış mahallelerinde çatışmalar sürüyor.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü, Irak'ın başkenti Bağdat'ın 60 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Bakuba'ya gece saatlerinde saldırı başlattı.

AFP haber ajansının ordu ve emniyet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre IŞİD Diyala eyaletine bağlı Bakuba'nın merkezine düzenlediği saldırıda bazı noktaları ele geçirdi. Gece boyu süren saldırıların sonucunda güvenlik güçleri IŞİD'in saldırılarını püskürttü.

Irak resmi devlet televizyonu El Irakiyye'ye konuşan Bağdat operasyon komutanı Kasım Ata IŞİD'in Bakuba'da Mafrak polis merkezine saldırı düzenlediğini, ancak ordunun saldırıyı önlediğini ve çatışmalarda 9 IŞİD üyesinin öldürüldüğünü söyledi.

Diyala eyaletinin başkenti Bakuba, Irak'ın başkenti Bağdat’ın kuzeydoğusuna 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Büyük çoğunluğu Sünni olan yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı kentte Şiiler ve Kürtler de bulunuyor. Bakuba, İran sınırına ise 93 kilometre uzaklıkta.

13 Haziran'da IŞİD ile Irak ordusu arasında Bakuba kenti kırsalında çatışmalar yaşanmıştı. Polis ve ordu yetkililerine göre çatışmalar kentin 35 kilometre kuzeydoğusundaki Mikdadiye'de yoğunlaştı.

Irak’ta uzun süredir devam eden kaos, IŞİD’in 10 Haziran Salı günü ülkenin ikinci büyük kenti Musul’da kontrolü ele geçirmesi ve diğer bölgelere ilerlemesi sonrasında daha da şiddetlendi.

IŞİD Suriye’deki tüm operasyonlarını durdurarak Irak’a yüklenmeye başlarken, Irak ordusu bünyesine kattığı gönüllüler aracılığı ile kontrolü kaybettiği bölgeleri geri almaya çalışıyor.