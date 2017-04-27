Hilecileri üzecek Pokemon Go güncellemesi

2016’ya damga vuran Pokemon Go için 2017 pek de iyi başlamadı. Niantic, oyuncu sayısının azalmasının en büyük nedeni hilecileri göz önüne aldı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, 2016 yılında mobil platformlar için yayınlanan Pokemon Go bir anda hem Android hem de iOS marketinde zirveye yerleşmişti. Ücretsiz bir oyun olmasından dolayı milyonlarca kişi tarafından indirilen Pokemon Go, 2016’nın en fazla hasılat yapan uygulaması olmayı da başarmıştı.

Ne var ki oyuna olan ilgi 2017’de gittikçe azaldı. Bunun üzerine oyuna yeni pokemonlar ekleyen Niantic, kullanıcıların heyecanını yitirmemesi adına bazı yeniliklere de imza attı.

Fakat Pokemon Go oyuncularının en büyük sıkıntılarından biri olan hileci oyunculara hala bir çözüm bulunamamış olması, gündelik aktif kullanıcı sayısında önemli azalmalara neden oldu. Pokemon Go ilk çıktığından bu yana oyun için yüzlerce bot yazıldı. Bu botlar oyunculara yerlerinden kıpırdamadan en güçlü pokemonları yakalama imkanı veriyordu. Niantic, hileci oyuncuları tespit edip bir bir banladı. Fakat sonrasında banlanan hesaplardan bazıları anlamsız bir şekilde tekrardan açıldı.

Pokemon Go’daki son botlar ise güçsüz oyuncuların, yani leveli düşük olan oyuncuların yüksek levelli pokemonlar yakalamasını sağlıyordu. Böylece oyuna yeni başlayan bir oyuncu, level 30 bir pokemon edinebiliyordu. Oyunculardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen Niantic, Pokemon Go’daki bazı dinamikleri değiştirdi.

Artık oyuna yeni başlayan bir oyuncunun önüne üst level bir pokemon çıkma şansı sıfırlanmış oldu. Artık her oyuncu, kendi level seviyesinde pokemonlarla karşılaşabilecek. Böylece bu botu kullanarak düşük levelle yüksek levelli pokemonlar yakalayan hilecilerin de önüne geçilmiş olacak.