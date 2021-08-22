Hilary Duff, Koronavirüs'ün Delta varyantına yakalandığını duyurdu; "İyi ki aşı olmuşum"

ABD'li oyuncu Hilary Duff, iki doz Koronavirüs aşısı olmasına rağmen Delta varyantına yakalandığını duyurdu.

Instagram hesabından takipçilerine Koronavirüs'ün Delta varyantına yakalandığını duyuran oyuncu semptomlarını da anlattı.

Duff, “Bu delta varyantı tam bir pislik. Semptomlar, baş ağrısı, koku ve tat alma duygusunun kaybı, sinüste baskı, beyin sisi. Aşı olduğum için mutluyum” ifadesini kullandı.

Koronavirüs'e karşı iki doz aşı olan kişiler daha düşük ihtimalle olsa da enfekte olabiliyor. Öte yandan araştırmalar, iki doz olan kişilerin ağır hastalığa yakalanma ya da hayatını kaybetme riskinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor.