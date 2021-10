Hilary Duff, How I Met Your Father'dan ilk set fotoğrafını paylaştı

Sevilen dizi How I Met Your Mother'ın heyecanla beklenen spin-off'u How I Met Your Father'dan ilk set fotoğrafı geldi.

How I Met Your Mother'ın heyecanla beklenen spin-off'u How I Met Your Father dizisinin yıldızlarından Hilary Duff, oyuncu kadrosuyla çekildiği fotoğrafı çarşamba günü yayımladı. Başarılı isim, Instagram'dan paylaştığı kareye şu mesajı yazdı:

Kimler bizim için hazır?

Kimler bizim için hazır? Birinin evinin önünde oturabiliyor olabiliriz de olmayabiliriz de….. Diğer oyuncular da aynı gün sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştı. "İNANILMAZ BİR HİKAYE ANLATACAĞIM"

Independent Türkçe'nin haberine göre; Francia Raisa fotoğrafa "Çocuklar, size inanılmaz bir hikaye anlatacağım; How I Met Your Father'ın oyuncu kadrosuyla nasıl tanıştığımın hikayesi" diye not düştü.

Hulu'da yayınlanacak

Duff ve Raisa'yla birlikte Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma ve Chris Lowell'ın rol alacağı dizi, dijital yayın platformu Hulu'da yayınlanacak.