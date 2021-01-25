Hilal Kaplan ve Halime Kökçe, Özlem Gürses üzerinden CHP ve bazı gazetecilere yüklendi

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye aşı vuran Gülnaz Şırınga hemşirenin saldırıya uğradığı mizah haberini gerçek sanarak aktaran Özlem Gürses'i, iktidara yakın gazeteciler Hilal Kaplan ve Halime Kökçe köşelerine taşıdı.

Star gazetesi yazarı Halime Kökçe, Özlem Gürses'in verdiği haber ile CHP arasında bağ kurarak "Meselemiz Özlem Gürses değil. Şahıslara odaklansak malzeme zebil gibi. Daha iki gün önce CHP medyasında yaşanan rezilliği biliyorsunuz" diye yazdı.

Gazeteci Ayşegül Arslan'ı "CHP medyasının ablası" olarak tanımlayan Halime Kökçe , Ayşegül Arslan, İsmail Saymaz, Fatih Portakal, Enver Aysever, Can Ataklı'nın isimlerini sayarak "Yalana gönüllü yazılan ya da trolle gerçeği ayırt edemeyen bir medya timi ile yalan siyaseti tıkır tıkır işliyor. Kimse rezil olmuyor, herkes halinden memnun" yorumunu yaptı.

Halime Gökçe Arslan için "Canlı yayında CHP medyasının ablası Ayşegül Arslan, konuğu olan İstanbul Baro Başkanı’na 'Bunak kadın demek hakaret sayılır mı?' diye sordu. Baro başkanı, önce 'Tıbbi bir terimdir, hakaret sayılmaz' dedi. Ayşegül hanım 'Ama benden söz ediliyor' diye üsteleyince 'O zaman sayılır' dedi.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan da Halime Gökçe gibi gazeteci Ayşegül Arslan'a konuk olan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun sözlerini örnek vererek "Her hafta yeni bir trolleme vakası ile karşımıza çıkan Halk TV ekibi bazen reyting için bilerek mi kendilerini bu duruma düşürüyorlar diye merak ediyorum" diye yazdı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın da "Kızılay'ın Ramazan tanıtım filmindeki 'fidye' kelimesinin dini anlamını bilmediği için "Kızılay milletten fidye istiyor" diye yazdığını belirten Kaplan "Aslında siz haber işlerine girmeseniz de sadece 'iktidara kara çalma' kulvarında devam etseniz sanırım gazetecilik için daha hayırlı olacak" dedi.

Ne olmuştu?

Halk TV'de MHP lideri Devlet Bahçeli'ye aşı vuran hemşirenin saldırıya uğradığını aktaran Özlem Gürses, mizah sayfasında yer alan bir haberi gerçekmiş gibi sunduğu için hatalı olduğunu belirttiği bir açıklama yapmış, sosyal medyadan gelen tepkilerin saldırı ve tehdide dönüştüğünü söylemişti.

TIKLAYIN: Özlem Gürses'ten 'Gülnaz Şırınga' açıklaması: Keşke şiddet iklimi ile ilgili yaptığımız haberler de en az bu kişisel hatam kadar ciddiye alınabilse