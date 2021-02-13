Hilal Kaplan: Mesut, bir Müslüman olarak Alman faşizminden yaka silkerek geldi ama ülkemizde de Altaylı gibi İslam düşmanları çok

Sabah yazarı Hilal Kaplan, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla Fatih Altaylı'yı eleştirdi. Kaplan, son iki gündür Mesut Özil'le ilgili yazdığı yazılarla gündemde olan Altaylı'yı hedef alarak, "Mesut, bir Müslüman olarak Alman faşizminden yaka silkerek ülkemize geldi. Ama ülkemizde de Fatih Altaylı gibi İslâm düşmanları çok" dedi.

Dün ve bugün yazdığı yazılardaki Mesut Özil hakkındaki sözleriyle dikkati çeken Fatih Altaylı'ya Hilal Kaplan'dan tepki geldi. Altaylı'nın, Özil'in cuma günleri attığı tweet'ler hakkında yazdığı yazıya ilişkin sosyal medyadaki tepkilere katılan Kaplan, "Mesut, bir Müslüman olarak Alman faşizminden yaka silkerek ülkemize geldi. Ama ülkemizde de Fatih Altaylı gibi İslâm düşmanları çok. Medyada belki Altaylı’yla karşı en net mücadele veren isim olarak söylüyorum: Mesut’un yanındayız" diye yazdı.

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