Fatih Altaylı: Mesut Özil’i sosyal medyadan izleyenler futbolcu olarak mı geldi yoksa imam mı ayırt etmekte zorlanabilir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Mesut Özil transferine değindi. Özil'in şu ana kadar Fenerbahçe'ye ciddi bir katkı sağlamadığını söyleyen Altaylı, "Mesut Özil’i sosyal medyadan izleyenler futbolcu olarak mı geldi yoksa imam mı ayırt etmekte zorlanabilir" dedi.

Altaylı, Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, şu ana dek futbol sahasında Fenerbahçe’ye ciddi bir katkı sağlamış değil. Forma girip kendini bulmasını hasretle bekliyor Fenerbahçeliler. Buna karşın Mesut Özil’i sosyal medya hesabı üzerinden izleyenler Özil Fenerbahçe’ye futbolcu olarak mı geldi yoksa Fenerbahçe Camii’ne imam mı oldu ayırt etmekte zorluk çekebilirler. Çünkü Mesut Özil bol miktarda İslami paylaşım yapıyor. Hemen birileri kendini ortaya atıp 'Ne o İslami paylaşımlardan rahatsız mı oldun' falan demesin. Hiç ama hiç olmadım. Beni ilgilendiren bir şey değil sonuçta. Selefi alimlerden paylaşımlar yapması 'Cumhuriyet değerlerinin yılmaz bekçisi' olduğuna inandığım Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sorunudur, benim değil" diye yazdı.

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