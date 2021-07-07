Hilal Kaplan'dan "yazlık saray" değerlendirmesi: Cumhuriyet tarihinin gördüğü en çalışkan Cumhurbaşkanı, tartışmasız Erdoğan'dır, tatilde de devlet işlerini yürütüyor

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "makam aracı saltanatına son vereceğiz" açıklamasına işaret ederek, "İBB Meclisi komisyon raporuyla kanıtlandığı üzere İmamoğlu, hem o araçları geri kiralamış hem de daha fazlasını belediye bünyesine katmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptırdığı havalimanına özel uçağınızla inip, yine onun yaptırdığı yepyeni otoyollarda koruma ordunuzla arzı endam etmenizde bir sıkıntı yok. Önemli bir siyasi liderseniz elbette özel uçak da kullanabilirsiniz, onlarca araçla da korunabilirsiniz. Ancak sorun ikiyüzlülüğünüzde..." diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tartışmalara neden olan yazlık sarayı değerlendiren Kaplan, "Cumhuriyet tarihinin gördüğü en çalışkan Cumhurbaşkanı, tartışmasız Erdoğan'dır. Senede bir haftadan fazla tatil yaptığı görülmedi. Ve o "tatil"de de devlet işlerini takip etmeye ve yürütmeye devam ediyor. Beş yıl önce yine bir nefes almak için Marmaris'e gittiği 15 Temmuz günü, Sözcü Gazetesi önce onun kaldığı oteli ifşa etti. İlerleyen saatlerde de suikast timi, sivillerin kaldığı ve korunması yeterli olmayan o oteli bastı ve bir Cumhurbaşkanlığı koruması ile polis memurunu şehit etti.



Havadan, karadan ve denizden korunan tam teşekküllü bir yazlık devlet konukevi projesi bu yüzden hayata geçirildi. Burası hem dünya liderlerinin ağırlanabileceği hem de cumhurbaşkanlarının çalışma ekibi ve ailesiyle birlikte gelebileceği, koruma zafiyeti olmayan bir tesis olarak tasarlandı. Beş yıl önce neler yaşadığımızı unutmayanlar, zaten devlete ait olan bir arazide neden devlet konukevi yapıldığını anlayabilirler. Demagog olmayanlar ya makam araçlarını bırakıp özel uçaklarından temelli insin ya da sonsuza dek sussun..." ifadelerini kullandı.

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