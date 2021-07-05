Mimar Şefik Birkiye, Yazlık Saray'ın görsellerini paylaştı
05 Temmuz 2021 13:05
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Marmaris’te inşa edilen ve kamuoyu tarafından 'Yazlık Saray' olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi 2019 yılında tamamlandı. O tarihten bu yana gizemini koruyan yerleşkenin mimarı Şefik Birkiye projenin görsellerini kendi internet sitesinden paylaştı.
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Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 2018 – 2021 yılları arasında 640 milyon lira harcanarak inşa edilen projenin mimarı Şefik Birkiye görselleri web sitesinden paylaştı.
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Muğla’nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu’ndaki 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın yaz tatillerini geçirdiği konut yıkılarak yerine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi 92 dönümlük arazi üzerine kuruldu.
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Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, farklı büyüklükte 5 yapının yer aldığı Yazlık Saray’ın hemen yakınında ise üç bloktan personel lojmanları inşa edilirken 10 bin 966 metrekarelik dolgu alanı ise özel kum ve çakılla doldurulup plaj haline getirildi.
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Plaj içerisinde güneşlenme ve dinlenme amaçlı bungalovlar yer alıyor. Bungalovların ucunda ise denize girmek için iskeleler bulunuyor.
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Rönesans tarafından yapımı üstlenen projenin inşaatı büyük bir gizlilik içerisinde tamamlanmıştı.
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Yazlık Saray’da bugüne kadar bazı devlet başkanlarının misafir olarak kaldığı biliniyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Azerbaycan Cuhurbaşkanı İlhan Aliyev’i Marmaris’te ağırlamıştı.
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Mimar Şefik Birkiye, Ankara'da inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı olarak ismini Türkiye'de duyurdu. Başta Taksim Camii olmak üzere 7 caminin tasarımını yapan Birkiye, Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Emlak Konut GYO'nun Halkalı'daki Bizim Mahalle projesi ile İstanbul Finans Merkezi'nde inşa edilen Merkez Bankası binasına imzasını attı.
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İçerisinde üç adet helikopter pistinin de yer aldığı Okluk Devlet Konuk Evi’nin bulunduğu bölgenin eski hali ise şöyleydi:
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Okluk Koyu’ndaki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin son hali ise böyle: