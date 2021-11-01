Hilal Kaplan'dan Şebnem Şirin cinayeti yorumu: Mevzuyu yine alakasız biçimde İstanbul Sözleşmesi'ne bağladılar

Sabah yazarı Hilal Kaplan, Şebnem Şirin cinayetinde, katil Furkan Zıbıncı hakkında daha önce alınmış tedbir kararı olmadığını söyleyerek, konunun alakasız biçimde Türkiye'nin feshettiği İstanbul Sözleşmesi'ne bağlandığını savundu.

Kaplan, "Şebnem Şirin, 23 yaşında, hayatının baharında bir genç kızımızdı. Sevgilisi tarafından boğazı kesilerek hunharca öldürüldü. Katili Furkan Zıbıncı kıskıvrak yakalandı. Emsal davalara bakılırsa ağırlaştırılmış müebbete çarptırılacak ve gün yüzü göremeyecek. Ancak maalesef herhangi bir trajediyi siyasetin malzemesi haline getirmekten çekinmeyenler yine akbabalar gibi üşüştüler. Hakkında bir kez bile tedbir kararı alınmamış bir katil söz konusu iken mevzuyu yine alakasız biçimde İstanbul Sözleşmesi'ne bağladılar. Sözleşme veya onunla ilişkilendirdikleri kanun, başvuru yokken nasıl hayat kurtarabilir diye sormadılar. Çünkü dertleri bir acıyı duyurmak ve paylaşmak değil, o acıyı kullanmaktı. Kaldı ki başvuru olsaydı dahi sözleşmeden çekilmemiş olmamızın yarattığı bir fark olmayacaktı. Aynı güvenlik protokolü birebir uygulanacaktı" ifadelerini kullandı.