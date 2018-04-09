Hilal Kaplan: Bu zekâ yoksunu anlayışı reddediyorum!

Sabah yazarı Hilal Kaplan, kadınlar ve erkeklerin camilerde farklı bölümlerde namaz kılmasına yöneltilen tepkileri eleştirdi. Başından geçen bir olayı anlatan Kaplan, "Üstünlüğü iki adım geride ya da iki adım ileride aramak kadar süfli ve açıkçası zekâ pırıltısı yoksunu anlayışı reddediyorum. Üstünlük, takvadadır; Allah cümlemize sosyal normlardan değil, O'ndan hakkıyla korkmayı ve çekinmeyi nasip etsin" ifadesini kullandı.

"Kadınların arkadaki ya da üst kattaki kadınlar bölümünde durmasının, günümüzdeki feminist diskur bağlamında bile özgürleştirici bir imkân olarak okunabileceğini" savunan Kaplan, "Erkekle yan yana namaz" başlıklı yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Şayet erkekle yan yana olmak bir 'güç/iktidar' mücadelesinin dışavurumu olarak algılanıyorsa, bilinmelidir ki göz önünde olan değil, gözleyen olmak iktidardır. Yukarıdan bakmak, mahremiyet sahibi olmak, bakışın nesnesi değil öznesi olmak güç sahibi olmaktır. Dünyayı her gün yeniden keşfeden gençlerimiz, biraz Lacan, biraz Foucault okursanız dediğimi anlarsınız."

Kaplan, namazı kıldırıyorlar diye imamların Allah katında daha mübarek olmayacağını belirterek "İmam, vazife tevdi edilenden başkası değildir. Üstelik işi çok zordur. Örneğin namazda Allah'la irtibatı arasına cemaati yönlendirdiği bilgisi girmeden baş başa kalması müşküldür. Her hareketi önce Allah sonra kul gözünün deşiciliği altındadır" diye yazdı.

T24'ün Notu: "Hilal Kaplan: Kadınlar erkeklerle yan yana namaz kılabilmeli; bu zekâ yoksunu anlayışı reddediyorum!" olarak girilen başlık, editoryal hatanın fark edilmesi sonucu değiştirilmiştir. Düzeltir, özür dileriz.