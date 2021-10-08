Hilal Kaplan: Açılmış bir tahliye davası yok çünkü İBB kaybedeceğini bildiği bir hukuki süreçle kaybetmek değil, algı ile siyasi bir konsolidasyon yapmayı umuyor

Sabah yazarı Hilal Kaplan, İstanbul Büyükada'daki Şehir Hatları Vapur İskelesi'nde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçesi Temsilciliği'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tahliye edilmek istenmesi üzerine başlayan gerginliği kaleme aldı. Hukuki sürecin devam ettiğini, İBB’nin gösterdiği mahkeme kararının bir ara karar olduğunu ve tahliye kararının bulunmadığını ifade eden Kaplan, “Açılmış bir tahliye davası yok! Çünkü İBB kaybedeceğini bildiği bir hukuki süreçle kaybetmek değil; algı ile siyasi bir konsolidasyon yapmayı umuyor” dedi.

Sabah yazarı Kaplan, TÜGVA gerginliği üzerinden İBB’yi eleştirdiği bugünkü yazısında, “Biliyorum, TÜGVA'nın programlarında sportif ve sanatsal eğitimlerin yanında dini ve milli değerlerin yer alması, gençlerin teveccühü ve Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda oluşu gibi İBB'yi rahatsız eden pek çok şey var. Ancak yine biliyorum ki 81 il ve 570 ilçede gençlik merkezleri ve çalışmaları olan, yüz binlerce öğrenciye ‘ücretsiz’ hizmet sunan bir vakıf bu tip algı çalışmalarıyla zarar görmez; bilakis büyür” ifadelerini kullandı.