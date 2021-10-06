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CHP'li Kaftancıoğlu ve İstanbul ilçe başkanları TÜGVA'nın boşaltmadığı Adalar iskelesine gidiyor: Halk mı büyük 3-5 kişi mi, göreceğiz!

İBB Sözcüsü Murat Ongun da “Bir vakıf, Büyükada Vapur İskelesi'ni, mahkemenin kesin kararına rağmen boşaltmadı, tahliye ise engelleniyor” diye yazdı. Ongun, “Yasaya rağmen bir vakfın İBB’ye karşı savunulması idari usullere aykırı, görülmemiş bir olaydır. Bunu yapan tüm kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır” ifadelerini kullanmıştı

06 Ekim 2021 13:12

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, işletmesi AKP yönetimindeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından on yıllığına TÜGVA’ya verilen Adalar'daki kafeteryanın tahliye edilmesi kararına uyulmamasına tepki gösterdi. "Kamunun malına çökme dönemi bitti!" diyen Kaftancıoğlu, 39 İstanbul'un ilçe başkanı ile Adalar iskelesinde belirterek, "Halk mı büyük 3-5 kişi mi, göreceğiz!" dedi. 

Daha önce BELTUR’un işlettiği, Büyükada Şehir Hatları Vapur İskelesi üzerinde bulunan ve işletmesi AKP yönetimindeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından on yıllığına TÜGVA’ya verilen kafeterya tahliye edilmek istendi.

TIKLAYIN - İBB'den TÜGVA tepkisi: Büyükada Vapur İskelesi'ni mahkemenin kesin kararına rağmen boşaltmadı; hukuki süreç başlatılacağız

CHP'li Kaftancıoğlu, mahkemenin kararına rağmen kafeteryanın tahliye edilmemesine tepki göstererek Twitter'dan şunları yazdı:

"Büyükada iskelesine çökenler, mahkeme kararına rağmen boşaltmayanlar, hukuk dışı davrananlara müdahale etmek yerine halkın haklarını koruyanları darp edenler! Kamunun malına çökme dönemi bitti! Saat: 15’00’de 39 ilçe başkanımızla orada olacağız Halk mı büyük 3-5 kişi mi? Göreceğiz!" 

 

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