CHP'li Kaftancıoğlu ve İstanbul ilçe başkanları TÜGVA'nın boşaltmadığı Adalar iskelesine gidiyor: Halk mı büyük 3-5 kişi mi, göreceğiz!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, işletmesi AKP yönetimindeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından on yıllığına TÜGVA’ya verilen Adalar'daki kafeteryanın tahliye edilmesi kararına uyulmamasına tepki gösterdi. "Kamunun malına çökme dönemi bitti!" diyen Kaftancıoğlu, 39 İstanbul'un ilçe başkanı ile Adalar iskelesinde belirterek, "Halk mı büyük 3-5 kişi mi, göreceğiz!" dedi.

Daha önce BELTUR’un işlettiği, Büyükada Şehir Hatları Vapur İskelesi üzerinde bulunan ve işletmesi AKP yönetimindeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından on yıllığına TÜGVA’ya verilen kafeterya tahliye edilmek istendi.

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CHP'li Kaftancıoğlu, mahkemenin kararına rağmen kafeteryanın tahliye edilmemesine tepki göstererek Twitter'dan şunları yazdı:

"Büyükada iskelesine çökenler, mahkeme kararına rağmen boşaltmayanlar, hukuk dışı davrananlara müdahale etmek yerine halkın haklarını koruyanları darp edenler! Kamunun malına çökme dönemi bitti! Saat: 15’00’de 39 ilçe başkanımızla orada olacağız Halk mı büyük 3-5 kişi mi? Göreceğiz!"