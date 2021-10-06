Büyükada'da tahliye gerilimi: İBB ve TÜGVA ne diyor?

İstanbul Büyükada'daki Şehir Hatları Vapur İskelesi'nde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçesi Temsilciliği'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tahliye edilmek istenmesi üzerine dün başlayan gerginlik sürüyor.

İBB binanın tahliyesi için ellerinde mahkeme kararı olduğunu açıkladı. TÜGVA yetkilileri ise kira sözleşmesinin İBB tarafından usulsüz olarak tek taraflı bozulduğunu söylüyor.

Gerginliğin dün sabahtan beri devam ettiğini aktaran Demirören Haber Ajansı (DHA), polis ile İBB zabıta ekipleri ve bazı vatandaşlar arasında arbede yaşandığını, iskelenin çevik kuvvet polisi tarafından kapatıldığını bildirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tahliye işlemleri sırasında polis tarafından darp edildiğini ve hastanede olduğunu söyledi.

Kendilerini "bağımsız haber platformu" olarak tanımlayan İBB Haber'in Twitter hesabından paylaştığı görüntüde, iskeleye giden kimi vatandaşların tahliye işlemine alkışlar ve sloganlarla destek verdiği görülüyor.

https://twitter.com/ibbhaberleri/status/1445685951699644417

İBB: Tahliye önünde hukuki engel kalmadı

İBB'den yapılan açıklamada, Büyükada iskelesinin üst katının tahliyesine ilişkin davanın kazanıldığı ve tahliye işlemi önünde hiçbir hukuki engel kalmadığı bildirildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, tahliye işlemini engelleyen kişi ve kurumlar hakkında da hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.

https://twitter.com/Mrt_Ongun/status/1445664416205185029

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: İstanbullunun malına çökmüşler

Konuyla ilgili iskele önünde basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İskele 2005 yılında bir protokol ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş. Sonrasında bu iskelenin üst kısmı, 2018 yılında Türkiye Gençlik Vakfı'na 10 yıllığına kiralanmış, 2500 TL gibi bir rakama. İstanbul Büyükşehir belediyemiz ve belediye başkanımız buraları incelediğinde görmüş ki, kiralayan vakıf burayı üçüncü kişilere devretmiş, ada halkı faydalanamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, protokolde uygun olmayan işlemi yaptıkları için, tahliyeleri yönünde tebligat yollamış. Çökmüşler ya İstanbullunun malına, tebligatın gereği yerine getirilmemiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız yargıya başvurmuş" dedi.

Canan Kaftancıoğlu, TÜGVA'nın tahliye işleminin iptali için dava açtığını, bunun üzerine mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini, İBB'nin açtığı karşı davada tahliye işleminin iptali ve yürütmeyi durdurma kararının reddine karar verildiğini, bu nedenle tahliye işleminin önünde hukuki engelin kalmadığını söyledi.

Kaftancıoğlu, Büyükada kaymakamının tahliye işlemi için 2 kez resmi yazıyla tarih verdiğini ancak sonra farklı sebeplerle bu tarihlerin değiştirildiğini söyledi, şu anda da konuyla ilgili resmi muhattap bulamadıklarını aktardı.

AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: TÜGVA ilçe binasına yapılan hukuksuzluğun takipçisiyiz

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İBB'ye seslenerek, "16 milyon İstanbullunun başkanlığını sözde değil özde yapın" dedi.

https://twitter.com/osmannnurika/status/1445692415524802567

TÜGVA Başkanı Eminoğlu: CHP mahkeme kararını göstersin

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan sonra TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu da Büyükada Şehir Hatları Vapur İskelesiönünde bir basın açıklaması yaptı.

Tahliye işleminin "hukuksuz" olduğunu söyleyen Eminoğlu, gerginlik sırasında gençlerin darp edildiğini ve bir polisin yaralandığını belirtti:

"Türkiye Gençlik Vakfı olarak dünden beri büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. 2018'den beri kiracı olarak kaldığımız Adalar ilçe gençlik merkezimiz, hukuksuzca CHP'li İBB zabıtaları tarafından basılmış, vakfımıza ait eşyalar, hiçbir tutanak tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasp edilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür. CHP zihniyeti bu eylemiyle açıkça şunu söylemiştir: 'Biz hak, hukuk, kanun tanımıyoruz. İstediğimiz kiracıyı çıkarır, malına da çökeriz. Bu eylem tüm İstanbul'daki kiracıların hukukunun tehlikede olduğunu göstermektedir."

Canan Kaftancıoğlu'nun ifadelerinin "asılsız, yalan, iftira" olduğunu belirten Eminoğlu, "CHP İstanbul İl Başkanı, TÜGVA ve İBB arasında olan idari bir konuyu siyasallaştırmış ve CHP teşkilatlarını ilçe merkezimizin önünde toplanmaya davet etmiştir. Canan Kaftancıoğlu ne yapmak istemektedir? Gençleri linç mi edeceksiniz Canan Hanım? Zaten militanınız gibi davranan zabıtalarınız arkadaşlarımızı darp etti. Günü gününe kirasını ödediğimiz binaya çökecek misiniz Canan Hanım? Dün zabıtanız, kira sözleşmesi devam eden binamıza tabiri caizse çökmeye kalktılar. Canan Kaftancıoğlu geldiğiniz marjinal öğretilerde vandallıkla çapulculuk bir ahlak olmuş olabilir. Ama biz TÜGVA'lı gençler ne hakkımızı yediririz ne de sizin tehditlerinize boyun eğeriz" dedi.

Eminoğlu, Canan Kaftancıoğlu'na "O bahsettiğiniz tahliye kararını tüm milletimize gösterebilir misiniz? Nerede o tahliye kararı?" sözleriyle, tahliye kararını açıklama çağrısı yaptı.

Konuşma sırasında, basın açıklamasına destek verenler "Burası gençlerin, gençlerin kalacak" sloganları attı.

https://twitter.com/tugvaTR/status/1445760628581302278

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da, TÜGVA'nın Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasında yer alıyor.