Yüksek fiyatlar sonrası CİMER'e başvuru: Aylık 20 adet ped ücretsiz olsun, fiyatlar düşürülsün

Uygulanan yüksek fiyatların altını çizerek hijyenik pedler için Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na seslenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, CİMER'e başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Hijyen ürünlerine yüzde 50'nin üzerinde zam uygulanması sonucu kadınlar ped almakta güçlük çekiyor. Kadınların yüzde 82’si hijyenik pede erişemiyor. Kadınların yaşadığı bu soruna ilişkin harekete geçen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, aylık 20 adet olacak şekilde ücretsiz hijyenik ped sağlaması ve satışa sunulan pedlerin kalite denetimi yapılarak fiyatlarının aşağı çekilmesi için ilgili bakanlıklara çağrıda bulundu.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, çağrısını "Derneğimiz, acilen uygulamaya konması gereken iki ayrı talebimizi, ilgili kurumlara ve CİMER’e iletti. Tüm kamuoyunu CİMER yoluyla Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na yapılacak çağrıya güç vermeye davet ediyoruz" ifadeleri ile duyurdu.

"Sağlık Bakanlığı talep eden her kadına aile sağlığı merkezleri ve eczanelerden aylık 20 adet olacak şekilde ücretsiz hijyenik ped sağlamalıdır" denilen açıklama şu şekilde: