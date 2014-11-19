Hidrojenle çalışan otomobil piyasaya sürülüyor

Japon otomobil üreticisi Toyota, benzin yerine hidrojenle çalışan yeni arabası Mirai’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.Mirai, 2015’ten itibaren İngiltere, Almanya ve Danimarka’da da satılmaya başlanacak.

Otomobil dünyasında merakla beklenen hidrojen yakıt hücreli Otomobilin en önemli özelliği çevreci olması. Mirai depodaki hidrojeni havadaki oksijenle birleştirip elektrik üretiyor, atık olarak ise sadece su ve ısı salıyor.

İsmi Japonca ‘gelecek’ anlamına gelen araç 15 Aralık’ta Japonya’da pazara sunulacak. Mirai, 2015’ten itibaren İngiltere, Almanya ve Danimarka’da da satılmaya başlanacak. Toyota yöneticisi Satoshi Ogiso, “Bu teknoloji dünyayı değiştirecek” dedi. Otomobilin ABD’deki fiyatının teşviklerle birlikte 45 bin dolar civarında olması bekleniyor.

Menzil 650 kilometre

Mirai’nin ortalama 3 dakikada hidrojenle doldurulan yakıt deposu, otomobili 650 kilometrelik menzile ulaştırıyor. Ancak şimdilik bir depo yaklaşık 50 dolara doluyor. Hidrojenli araçların yaygınlaşmasıyla bu rakamın düşebileceği konuşuluyor. Toyota seneye 700 civarında Mirai satmayı planlıyor. Bunun nedeni henüz hidrojen istasyonlarının çok yaygın olmaması. Ancak şirket 2020’li yıllarda satışların onbinlerce olacağını tahmin ediyor.

Ağırlığı 1850 kilogram olan Toyota Mirai, 178 kilometre/saat maksimum hıza çıkabiliyor.