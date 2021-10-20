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Çevre

Hidrobiyolog Levent Artüz: Bulduğunuz balığı yiyin bir daha zor bulursunuz

"Marmara Denizi'nde yaşanan kirlilik Çanakkale ve Boğaziçi ile hem Karadeniz'i hem de Ege Denizi'ni etkiliyor"

20 Ekim 2021 18:30

Hidrobiyolog Levent Artüz, "Sofralara gelen balıklar için 'sağlıklı mı?" sorusuna cevap vererek, "Ağaç kurudu üstündeki son meyveleri yiyorsunuz" dedi.

İzmit Körfezi'nde binlerce ölü denizanasının kıyıya vurmasının doğanın verdiği bir sinyal olarak gören  Artüz, Marmara Denizi'nde yaşanan kirliliğin Çanakkale ve Boğaziçi ile hem Karadeniz'i hem de Ege Denizi'ni etkilediğini ifade etti.

18 Ekim'de Kocael'nin İzmit Körfezi'nde sahil şeridinde sabah yürüyüşüne çıkan vatandaşlar sahile vuran binlerce ölü denizanası ile karşılaşmıştı. Sahildeki ölü denizanalarını görenlerin aklına bir kaç ay önce Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj felaketi geldi. Konu hakkkında Halk TV'ye konuşan Marmara Çevresi İzleme Projesi Yöneticisi Hidrobiyolog Mehmet Levent Artüz İzmit Körfezi'nde görülen denizanası ve balık ölümlerinin nedeninin Marmara Denizi'ndeki kirlilik olduğunu söyledi. "Felaketin ayak seslerini duyuyoruz" diyen Artüz bu sene sofralara gelen balıklar için de "Bir ağacımız var ve kurumak üzere. Belki de son defa meyve vermiş. Daha ne diyeyim, bulduğunuzu yiyin, bir daha zor bulursunuz" dedi.

Levent Artüz'ün sorulara verdiği cevaplar şöyle:

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