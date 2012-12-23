Hıdrellez ve Saint George UNESCO'ya aday

Keşkek ve mesirden sonra Hıdrellez'in de UNESCO'nun, "Somut Olmayan Kültür Mirası" listesine girmesi için hazırlıklara başlanıldı. Hıdrellez ve Saint George birlikte UNESCO'ya aday oldu.

Mesir Macunu Festivali’nin UNESCO’nun, "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne kabulü ile listeye giren gelenek sayısı 10’a çıktı.

Ercan Sarıkaya'nın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Türkiye, 7 ülke ile ortak çalışma yaparak, bu ülkelerde kutlanan Hıdrellez ile Katoliklerin bahar bayramı Saint George’ın birlikte listeye alınması için başvuruda bulundu. Aşure, kuşdili ve ebru sanatı sırada olanlar arasında yer aldı.

Türkiye’nin yanı sıra Moldova, Romanya, Makedonya, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan’dan uzmanların katıldığı çalıştayın sonrası hazırlanacak dosya, UNESCO’ya 2013 yılında ortak olarak sunulacak.

Hıdır-İlyas kültürünün yer aldığı Hıdrellez’in, sağlık, bereket, bolluk, dileklerin gerçekleşeceği gün olduğuna inanılıyor. Baharın gelişi, tabiatın canlanmasını Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler Saint George olarak kutluyor.



'Mevlevi Semah Törenleri' 2005'te listeye dahil edilmişti



Meddahlık 2003, Allah’a ulaşma yolunun derecelerini sembolize eden, "Mevlevi Semah Törenleri" 2005 yılında listeye dahil edilmişti.

2009’da Karagöz, Âşıklık Geleneği ve Türkiye, Azerbaycan, Hindistan , İran , Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan’da da kutlanan ‘nevruz’ ortak yapılan başvuru ile listeye dahil edildi.

2010’da Geleneksel Sohbet Toplantıları, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali ve Alevi- Bektaşi Ritüeli; Semah, 2011’de ise Tören Keşkeği Geleneği, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girdi.

Bu yıl ise Mesir Macunu Festivali, UNESCO 7. Hükümetler Arası Komite toplantısında değerlendirilerek listede yer aldı.