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Yaşam
Deutsche Welle

Hıdırellez ve Islık Dili UNESCO listesinde

Bahar kutlaması Hıdırellez ve Doğu Karadeniz yöresinde kullanılan ‘kuş dili’ UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne alındı.

08 Aralık 2017 02:26

UNESCO Kültürel Miras Listelerine Türkiye'den iki kültürel unsur eklendi. Doğu Karadeniz'in dağlarında kullanılan, halk arasında “kuş dili” olarak da bilinen, yüzlerce yıllık “ıslık dili” ve doğanın canlanması ile bolluk ve bereket beklentisini simgeleyen Hıdırellez artık UNESCO listelerinde.

DHA'nın haberine göre Giresun’un Çanakçı ilçesi'ne bağlı Kuşköy yöresinde arazinin dağınık ve engebeli oluşu nedeniyle 500 yılı aşkın bir süredir kullanılan ıslıkla haberleşme yöntemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne aday gösterildi. Kuş dilinin, eğlence unsuru taşımadan değer görmesi ve korunması, genç kuşaklar tarafından öğrenilerek günlük hayatta kullanımının sağlanması amaçlanan başvuru sonuçlandı ve kuş dili, UNESCO listesine alındı. Bu iletişim geleneğinin, Güney Kore’nin Jeju adasında yapılan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 12. Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda listeye alındığı kaydedildi.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Türkiye ile Makedonya’nın birlikte hazırlayıp 2016 yılında UNESCO’ya sunduğu ‘Bahar Kutlaması: Hıdırellez' çok uluslu ortak dosyası da, Güney Kore'deki UNESCO toplantısında ele alındı ve Hıdırellez şenlikleri UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DHA/DW/UNESCO,AÜ/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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