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'Hiçbir Türk'ten çocuk yapmam' diyen Vuslateri'den geri adım: Çok saçma!

'Küçük yaştaki kızlarla evlenen, bu zihniyetteki Türk erkekleriyle evlenmem dedim'

22 Mayıs 2015 15:01

Daha önce hiçbir Türk'ten çocuk yapmam diyen oyuncu Gonca Vuslateri önceki gece ABD'li sevgilisi Sheldon Miller'la Cihangir'de görüntülendi. Ünlü oyuncu "Hiçbir Türk erkeğinden çocuk yapmam" sözlerine açıklık getirdi: "Hiçbir Türk erkeğinden çocuk yapmam demedim. Yanlış aktarıldı. Bütün arkadaşlarım Türk. Bu çok saçma bir laf. Küçük yaştaki kızlarla evlenen, bu zihniyetteki Türk erkekleriyle evlenmem dedim"

Gonca Vuslateri, muhabirlerin Amerikalı sevgilisi Sheldon Miller'la ilgili sorularını "Kendisi memleketinde diplomatik kimliği olan biri. Ona zarar gelsin istemiyorum" diyerek geçiştirdi. Miller, Ortadoğu konusunda Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor.

 

 

 

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