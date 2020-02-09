"Hiçbir şey olmamış ise kesinlikle bir şeyler oldu sözü bana ait değil"

İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığını kazanmasının ardından seçimin iptal edilme sürecinde aktif rol alan ve “Hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu” sözüyle hatırlanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, böyle bir söylemi olmadığını iddia etti.

AKP'nin Adapazarı’ndaki programına katılan Yavuz “Bizi tanımayan, bizi bilmeyen ya da aslında bizi iyi tanıdığı için korkudan ne yapacağını şaşıran ve bir anlamda manipülasyonun kurumsallaşmış bir görüntüsü halinde karşımızda duran bir CHP zihniyeti var” dedi.

"CHP'liler üretti"

AKP'li Yavuz konuşmasında, kendisine atfedilen sözü de CHP’nin ürettiğini söyledi: “Ne oluyor bilmiyorum hani bana atfedilen meşhur bir söz var ya; hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu diye. Bunu da CHP’liler üretti, ben ses çıkartmıyorum diye bakmayın.



Burada da söylüyorum eğer benim böyle bir sözüm varsa, gocunduğum için söylemiyorum çok da hoşuma gidiyor ve gıda da alıyorum açıkçası. Çünkü bunlarla uğraşsınlar yani sakız lazım, biz de işimizi yapalım. Ama bunu kendileri ürettiler, yok böyle bir söz. Bana birisi ispat etsin, ben istifa edeceğim. Ama eğer CHP ispat edemeyecek ise ve istifa edeceklerse onlardan bir tane ayakta kalmaz, hepsi düşmüş olur.”