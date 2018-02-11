"Hiç seks sahnesi çekmemiştim, soyunmak korkutucuydu; annemin izlemesini uygun görmedim”

"Bu filmleri çekmeye başladığımda 23 yaşındaydım" diyen 'Elli Ton' üçlemesinin son filmi 'Özgürlüğün Elli Tonu' filminin başrolündeki Dakota Johnson, "Bu şekilde soyunup seks sahnesi hiç çekmemiştim daha önce. Korkutucuydu ama bu bir hikayeydi" dedi. Filmin başarısıyla gelen ilgiye hem duygusal hem de fiziksel olarak korunmasız yakalandığını söyleyen Johnson, annesinin filmi izlemesini istemediğini, "Karakter de olsa kendi annemin izlemesini istemiyorum... Uygun görmüyorum, o da saygı duyuyor" diyerek anlattı.

Hürriyet'ten Barbaros Tapan'ın sorularını yanıtlayan Johnson'un açıklaması şöyle:

◊ Film Sevgililer Günü’ne az bir zaman kala vizyona girdi. Röportajımıza bir Sevgililer Günü anınızla başlamak isterim...

- İlk erkek arkadaşımla Sevgililer Günü’nde tanışmıştık. Lisedeydim. Özel bir şey yapmamıştık ama onunla tanışmam özeldi çünkü 7 yıl ilişki yaşadık.

◊ Jamie’ye (Dornan) sizin bilmediğimiz özelliğinizi sordum, “Gülerken homurtu benzeri garip sesler çıkarıyor” dedi...

- Gerçekten mi! Şu anda kendimi çok zorluyorum o homurtu benzeri sesi çıkarmamak için!

◊ Jamie hakkında siz ne söylemek istersiniz?

- O zaman ben de paylaşayım... Jamie yemek yerken lokmasını ağzının kenarında saklayıp konuşuyor ama uzun konuşmalar yapabiliyor. Yani uzun bir süre lokmasını ağzında saklayabiliyor. (Gülüyor)

◊ Son filmde canlandırdığınız Anastasia karakteri, hayallerinin erkeği Christian ile evleniyor. Siz nasıl bir adamla evlenmek istersiniz?

- Ne olursa olsun bana ve işime destek olan, saygı duyan bir adamla evlenmek isterim.

◊ Aynı soruyu Jamie’ye de sordum, üç filmi arka arkaya çekince hiç sıkıldığınız anlar oldu mu?

- Hayır, olmadı. Genç, tecrübesiz aşk hayatı ve görünümüyle ilgilenmeyen bir öğrenci olarak başlayan serüvende Anastasia zeki, ateşli bir kadın haline dönüşüyor.

Hem entelektüel, hem de seksüel olarak kendinde farkında olmadığı birçok şeyi keşfediyor. 3 film de kişiliğine farklı boyutlar katıyor. O yüzden hiç sıkılmadım.

◊ Bu filmin sizi daha güçlü bir kadın yaptığını söylediniz bir röportajınızda. Neler kattı bu film Dakota’ya?

- Bu filmleri çekmeye başladığımda 23 yaşındaydım. Bu şekilde soyunup seks sahnesi hiç çekmemiştim daha önce.

Korkutucuydu ama bu bir hikayeydi. Sonra filmin başarısıyla gelen ilgiye hem duygusal hem de fiziksel olarak korunmasız yakalanmıştım çünkü çok çabuk yayılan bir durum oldu.

Sanırım dengeyi kurmayı başardım. Umarım insanlar da izlerken Anastasia’nın sadece bir karakter olduğunu, benimle ve hayatımla alakası olmadığını hatırlar.

◊ Anneniz ilk filmi izlememişti. Diğerlerini izledi mi?

- Hayır, izlemedi. Annem o benim, karakter de olsa kendi annemin izlemesini istemiyorum... Uygun görmüyorum, o da saygı duyuyor.