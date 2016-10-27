"Hiç şaşırmadım, hep sakatlık sorunu yaşıyor"

Inter'de son 3 lig maçını kaybeden Galatasaray'ın eski futbolcusu Hollandalı teknik adam Frank de Boer, Kolbein Sigthorsson'un sürekli sakatlıklarla boğuştuğunu söyledi.

G.Saray’ın İzlandalı santrforuyla Ajax’ta dört yıl çalışan Inter’in hocası Frank de Boer eski talebesi Sigthorsson için, "Kolbeinn'in kalitesini tartışmam. İyi oyuncu ama hep sakatlık problemi yaşıyor. Galatasaray'da da sakatlanmasına şaşırmadım" dedi.

"De Jong iyi transfer"



Sarı-kırmızılı takımın eski stoperi, Ajax yıllarında teknik adamlığını yaptığını İzlandalı forvetin yanı sıra vatandaşı De Jong için de açıklamalarda bulundu. De Jong'un sarı-kırmızılı takıma katkı sağlayacağını ifade eden Hollandalı hoca, "Nigel ritmini bulduğunda fizik gücü ile kesinlikle farkını ortaya koyacak. Galatasaray için iyi transfer" ifadelerini kullandı.