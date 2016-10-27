T24 LogoT24 Logo
Spor

"Hiç şaşırmadım, hep sakatlık sorunu yaşıyor"

Kolbein Sigthorsson'un eski hocası Frank de Boer, De Jong'un Galatasaray için iyi transfer olduğunu söyledi

27 Ekim 2016 13:06

Inter'de son 3 lig maçını kaybeden Galatasaray'ın eski futbolcusu Hollandalı teknik adam Frank de Boer, Kolbein Sigthorsson'un sürekli sakatlıklarla boğuştuğunu söyledi.

G.Saray’ın İzlandalı santrforuyla Ajax’ta dört yıl çalışan Inter’in hocası Frank de Boer eski talebesi Sigthorsson için, "Kolbeinn'in kalitesini tartışmam. İyi oyuncu ama hep sakatlık problemi yaşıyor. Galatasaray'da da sakatlanmasına şaşırmadım" dedi.

 

"De Jong iyi transfer"

 

 
Sarı-kırmızılı takımın eski stoperi, Ajax yıllarında teknik adamlığını yaptığını İzlandalı forvetin yanı sıra vatandaşı De Jong için de açıklamalarda bulundu. De Jong'un sarı-kırmızılı takıma katkı sağlayacağını ifade eden Hollandalı hoca, "Nigel ritmini bulduğunda fizik gücü ile kesinlikle farkını ortaya koyacak. Galatasaray için iyi transfer" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Kolbein SigthorssonFrank de BoerDe JongGalatasaray

İlgili Haberler

Kolbein Sigthorsson sabır taşırdı!

Galatasaray yönetimi, Kolbein Sigthorsson'u göndermenin hesaplarını yapıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24