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Spor

Kolbein Sigthorsson sabır taşırdı!

Galatasaray yönetimi, Kolbein Sigthorsson'u göndermenin hesaplarını yapıyor

24 Ekim 2016 11:23

Transferin son günlerinde Nantes’tan kiralık olarak kadroya katılan Kolbein Sigthorsson, ligin 8. haftası geride kalmasına rağmen tek bir maçta bile forma giymedi. 

İzlanda Milli Takımı’nda dizinden sakatlandıktan sonra ufak bir operasyon geçiren ve 1 aydır sahalardan uzak olan 26 yaşındaki forvet, başarılı ameliyata rağmen ağrılarının geçmediğini söyledi.

Tedavi süreci yeniden başlayan Sigthorsson, 3 hafta daha oynamayacak. İzlandalı futbolcunun iyi niyetli bir tavır takınmadığını düşünen yönetimin ise sabrı taşmış durumda.

En iyi ihtimalle 12. haftadaki Bursa maçında kadroda olabilecek Sigthorsson’un Ocak ayında gönderilmesi gündemde.

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GalatasarayKolbein SigthorssonNantes

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