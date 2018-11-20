Hiç adet görmeyen kadınlar hamile kalabilir mi?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Selen Sakar Ecemiş, adet düzensizliğine yol açan hastalıkların tanısı sonrası tedavi amaçlı verilen hormonal takviyeler ve gebeliğe yardımcı üreme teknikleri ile hamilelik elde edilebileceğini söyledi.

Bahçeci Ankara Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Selen Sakar Ecemiş, adet düzensizliğinin hamile kalmayı engellemesinin ya da kısırlık gibi ciddi sorunlara yol açmasının kadınlarda tedirginlik oluşturan bir konu olduğunu söyledi. Kadınlarda adet aralığının 21 günden kısa veya 35 günden uzun olmasının ‘adet düzensizliği’ olarak tanımlandığını belirten Op. Dr. Selen Sakar Ecemiş, şunları söyledi:

“Bu sorun beraberinde gebe kalma zorluğunu da getirebilir. Adet düzensizliğine yol açan hastalıkların tanısı sonrası tedavi amaçlı verilen hormonal takviyeler ve gebeliğe yardımcı üreme teknikleri ile hamilelik elde edilebilir.

“Hormon takviyesi yapılabilir”

Beyinden yumurtalıkları uyaran hormon döngüsünün çalışmadığı zamanlarda kadınlar kendiliğinden hiç adet göremezler. Bu eksik hormonların takviye edilmesiyle yumurtlama sağlanır ve çift uygun yardımlı üreme tekniğine yönlendirilerek gebelik elde edilir. Adet göremeyen diğer durumlar da ise turner sendromu olarak bilinen genetik sendrom, menopoz döneminde kadınlarda kendi yumurtaları ile gebelik elde etmek ülkemizdeki yasal sınırlandırmalardan dolayı mümkün değildir.

“Hastalık sebebi olabilir”

Kadınlar için son derece önemli bir sorun olan adet görememenin altında çok farklı nedenler yatabiliyor. Bir kadının düzensiz ve az miktarda adet görmesi veya hiç adet görememesinin altında farklı sebepler yer alıyor. Yumurtalıkların, rahmin veya vajenin gelişmemesi, özellikle hipofiz bezini ilgilendiren beyin içi tümörler ve genetik problemler bunlardan bazılarıdır. Bunun yanında normal adet gören bir kadının adetten kesilmesi durumu ise ‘adet görememe’ olarak tanımlanır.”

Adet görmemeye neden olan durumlar

Op. Dr. Selen Sakar Ecemiş, adet görememenin ortaya çıkmasına neden olan durumlar ise şöyle sıraladı:

“Aşırı stres, ani kilo kaybı ya da kilo alımı gibi beslenme bozuklukları, polikistlik over, tiroit bozukları, yüksek prolaktin hormonu gibi hormon bozuklukları, anti-depresanlar gibi farklı sağlık sorunlarının tedavisi için kullanılan ilaçlar, aşırı egzersiz yapma, yumurtalık ve beyin tümörleri, ameliyatla yumurtalıkların veya rahmin alınmış olması, doğum sonrası aşırı kanamaya bağlı bazı durumlar radyoterapi ya da kemoterapi tedavisi görme ve kürtaj sonrası rahim içi yapışıklıklar.”