HGS'ye geçiş için son hafta

Yeni yıldan itibaren geçerli olacak Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulaması için son haftaya girildi. 8 milyon araç sahibinin Kartlı Geçiş Sistem'lerini (KGS) değiştirmesi gerekiyor.

HGS, 1 Ocak 2013'ten itibaren köprü ve otoyollarda kartla geçişi sağlayan KGS yerini alacak.

Türkiye genelinde yaklaşık 8 milyon kişide bulunan KGS kartlarının, 1 Ocak'tan önce etiketle değiştirilmesi gerekiyor.

KGS kartı sahipleri, kartlardaki paraları harcadıktan sonra HGS'ye geçebileceği gibi kartlarındaki paralarını, HGS etiketlerine aktarabilecek.

HGS ile KGS'den dolayı başta Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olmak üzere otoyol gişelerinde oluşan kuyrukların azalması amaçlanıyor.

KGS kullanımının sona ermesiyle gişelerdeki bariyerler de kalkacak.



HGS etiketleri nereden ve nasıl alınacak?



Etiket satışları bankalar, tüm PTT Merkez, şubeleri ile otoyollar üzerindeki PTT iş yerlerinden gerçekleştirilecek.

Etiketlere bakiye yükleme işlemleri de ilk başta yine PTT merkez, şubeleri ile otoyollar üzerindeki PTT iş yerlerinden ve PTTMatiklerinden yapılacak.

Otoyollar üzerindeki 29 noktada PTT iş yeri kuruldu. HGS etiketleri yollar üzerindeki dinlenme tesisleri ve benzin istasyonlarından da temin edilebilecek.

Gişelerin olmadığı hiçbir otoyol giriş çıkışı kalmayacak. PTT müşterilerine de HGS etiketleri ücretsiz verilecek.

Sistem ayrıca kaçak veya suça karışmış araçların takibinin ve tespitinin yapılmasını kolaylaştıracak.

Yazılımlarının büyük bir kısımı Türkiye'de yapılan sistemin, güvenlik açısından da diğer sistemlerden daha üstün özelliklere sahip olduğu belirtildi.