Heykeltıraş Ayhan Tomak'ın eserleri Dubai'de sergileniyor

Ressam, heykeltıraş ve tasarımcı Ayhan Tomak, heykel ve fonksiyonel sanat alanındaki eserlerini 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Dubai’de küresel salgın dönemindeki en kapsamlı fuarlardan olan Middle East Design & Hospitality Week Fuarı’nda sergileyecek. Eserlerini Dubai'de ilk defa ziyaretçilerle buluşturan sanatçı, fuara 21 eserle katılıyor.

Güneşin Doğduğu Ülke olarak anılan Anadolu’daki mitolojik konularla günümüz yaşamını harmanlayan ve eserlerinde doğa ve insanı merkeze alan sanatçı, Hayat Ağacı serisinden Hayat Ağacı, Barış Ağacı, Fırtına gibi eserleri, Karşılaşmalar serisinden Yüz Yüze, Mitoloji'den Prometeus, Artemis, Gaia, Daphne, Şahmaran, Lupe, Demeter gibi eserleriyle ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

Ahşap, sanatçının eserlerinde kullandığı ana malzeme olsa da sanatçı ahşap yanında, metal, cam, ayna gibi diğer malzemeleri de kullanıyor.