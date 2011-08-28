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Yaşam

Heykeller Kâhtalı olacak

Nemrut’taki heykeller korunması için Kâhta’ya indirilecek, yerlerine kopyaları konulacak.

28 Ağustos 2011 03:00



T24 -  Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Nemrut’taki heykellerin korunması için Kâhta’ya indirileceğini, yerlerine kopyalarının konulacağını söyledi.




Benim yüzümde bile çok şey değişti


Hürriyet'in haberine göre, Bakan Günay, Nemrut heykelleri konusunda karar aşamasına geldiğini söyledi. “Ben heykellerin aşağıya taşınması noktasındayım" diyen Günay şöyle konuştu: "Güvendiğim bilim adamları da buna destek veriyor. Dağa replikalarını (kopya) koyacağız. Her gece rüyalarıma giriyor. Mümkün olsa yorganımı üstlerine örteceğim” dedi. Sanat tarihçileri, ‘2000 yıldır orada bir şey olmadı, şimdi mi olacak?’ diyor. Bu konu çok tartışılacak ama 10 yıldır benim yüzümde bile çok şey değişti, onlarda olmaması mümkün mü?” 


Kimyasal gelmedi


Günay, şunları anlattı: “Bu heykellerde yüzyılların yarattığı yıpranmalar var. Korunmalarına ilişkin ODTÜ dahil, birçok yerden öneri geldi. Ama bunlardan hiçbiri beni tatmin etmedi. Dayanıklı hale gelmesi için bir kimyasal ile kaplanması gerekiyor. ‘getirin o kimyasalı’ diyorum ortada yok. Çadırla, camla kaplanması önerisi var. Kışın dağda sert rüzgar esiyor, hiçbiri olmaz.”


Rüzgâr heykelleri dövüyor


“Dayanıklı olması için bizzat yeri kazıp, temel atmak gerekir. Oranın yapısını bozarız, daha fazla zarar verebiliriz. Çok şiddetli rüzgar esiyor. Rüzgar, yerdeki küçük parçaları hareketlendiriyor ve bu küçük parçalar, her gün heykelleri dövüyor. Heykeller kil taşından. Yüzeyindeki detaylar yok olmaya başladı. Isı, kışın eksi 40 dereye kadar düşüyor. Buzlanma oluyor, bu da zarar veriyor.”


800 metre aşağı inecek


Bakan Günay: “Nemrut’a ilk kez 20 yıl önce Ağrı’da askerlik yaparken gitmiştim. 20 yıl sonra gittiğimde heykellerdeki tahribatı görebiliyorsunuz. Heykeller sonuçta başka bir bölgeye değil, 800 metre aşağıya Kâhta’ya taşınacak. Benim fikrim budur. Şimdi taşınacakları müzeyi yapmaya kalksak, zaten en az 3-5 yıl alır.”

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