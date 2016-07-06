T24 LogoT24 Logo
Gündem

Heykele saldırı furyasına Bursa da katıldı; Vietnamlı sanatçının heykeline boya döktüler!

Heykel 5 yıldır Konak Kültürevi'nin önünde sergileniyordu

06 Temmuz 2016 16:00

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir heykel boyalı saldırının hedefi oldu. 2011 yılında düzenlenen Uluslararası Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu'nda Vietnamlı sanatçı Van Hoang Huynh tarafından yapılan ve Konak Kültürevi önünde sergilenen “Özgür olmak” isimli heykele boyalı saldırı düzenlendi. İzmir'de de metro istasyonunda bulunan bir heykel iki kez saldırıya uğramış ve olay kamuoyunun tepkisini çekmişti.

İzmir'de tartışma yaratan heykeli balyozla kırdılar

Metrodaki müzisyen heykeline aynı kişi ikinci kez saldırdı

Posta'da yer alan habere göre, Nilüfer'de Uluslararası Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu’nda yapılan heykellere üç ay içinde iki kez saldırı düzenlendi. Geçtiğimiz Nisan ayında, 2011 yılında düzenlenen Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu’nda Ukraynalı heykeltıraş Gutyrya Vyacheslav tarafından Bursa’ya armağan edilen Adem ile Havva heykeli çirkin bir saldırının hedefi olmuştu. Bu saldırıdan kısa süre sonra yine aynı yıl Uluslararası Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu’nda Vietnamlı sanatçı Van Hoang Huynh tarafından yapılan “Özgür Olmak” isimli heykel hedef alındı. Konak Kültürevi önünde sergilenen heykele siyah boya ile saldırı düzenlendi.

 

5 yıldır aynı yerde sergileniyordu

 

2011 yılından bu yana Konak Kültürevi önünde sergilenen heykele düzenlenen saldırı sanatseverlerin büyük tepkisini topladı.

 

Belediye Başkanı: Sanata, kültüre saldırı

 

Heykelin Uluslararası Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu’nda üretilen değerli bir eser olduğuna ve yıllardır aynı yerde sergilendiğine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de saldırıya tepki gösterdi. Başkan Bozbey, “Bu yapılan sanata, kültüre saldırıdır. Bu eseri yapan sanatçıya saygı duymak gerekir. Ben bu saldırıyı düzenleyen kişi veya kişileri kınıyorum. Heykellere düzenlenen saldırıları kınıyorum. İnanıyorum ki Nilüferliler heykellerini, sanat eserlerini koruyacaklardır” dedi.

ETİKETLER

BursaHeykelSaldırıKonak KültüreviMustafa BozbeyİzmirMetroHeykelSaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24