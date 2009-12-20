Heyelanın kapadığı yol trafiğe açıldı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Kızılaç köyü civarında, düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan Osmaniye-Gaziantep arasındaki D-400 kara yolu trafiğe açıldı.

İlçede dün geceden bu yana etkili olan yağış, Kızılaç köyü civarında heyelana neden oldu. Yaklaşık 900 metre rakıma ulaşan köyde, Osmaniye'yi Gaziantep'e bağlayan D-400 kara yolu düşen kaya parçaları nedeniyle trafiğe kapandı.

Heyelan üzerine bölgeye kara yolu ekipleri sevk edilirken, Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah'ta bölgede incelemelerde bulundu.

İlçede dün geceden bu yana etkili olan yağışın neden olduğu heyelan sonucu, Kızılaç köyü civarında D-400 kara yolu düşen kaya parçaları, kara yolları ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.

Osmaniye'yi Gaziantep'e bağlayan D-400 kara yolunun, kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldığı bildirildi.

Bölgede sürücülerin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.