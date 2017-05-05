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Medya

"Heyecanlı" diye gözaltına alınıp tutuklanmıştı; gazeteci Beritan Canözer beraat etti

Gazeteci Canözer, 12 gün cezaevinde kalmıştı

05 Mayıs 2017 23:32

“Heyecanlı” olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan ve 123 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Beritan Canözer yargılandığı davadan ‘beraat’ etti.

Gazete Sûjin'de yer alan habere göre; kapatılan Jın Haber Ajansı’nın (JINHA) muhabiri Beritan Canözer, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde süren sokağa çıkma yasağını protesto etmek için 16 Aralık 2015 tarihinde Yenişehir’in Ofis semtinde yapılan bir yürüyüşü gazeteci olarak takip ettiği esnasında “heyecanlı” olduğu gerekçesi ile gözaltına alınmıştı.

Hakkında tutuklama kararı verilen ve 123 gün cezaevinde kalan Beritan hakkında 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada yargılanan Beritan’a “Örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş ve ceza ertelenmişti.

10 Mayıs 2016’da verilen karar Beritan’ın avukatları tarafından Antep İstinaf Mahkemesi’ne temyiz edilmişti. Temyiz mahkemesi geçtiğimiz ay dosyayı bozarak ‘yeniden yargılama’ talebiyle yerel mahkemeye gönderdi.

Davanın yeniden görüldüğü 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Beritan hakkında ‘beraat’ kararı verdi.

 

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