Hewlett-Packard 35 milyar dolarlık teklifi reddetti

Xerox'un Hewlett-Packard'ı satın alma ısrarı devam ediyor. Ancak HP, Xerox’un 35 milyar dolara çıkardığı satın alma teklifini yine geri çevirdi.

Şirket, önceki satın alma teklifleri reddedildikten sonra teklifini hisse başına 22 dolar 24 dolara çıkardı. Ancak HP, bu teklifi de geri çevirdi.

HP Yönetim Kurulu Başkanı Chip Bergh, birleşik şirketin hissedarlar için yüksek seviyede borç yükünü de beraberin getireceğini, bunun ortaya çıkaracağı sinerjinin tüm şirketi tehlikeye atabileceğini söyledi.

Hewlett-Packard daha öncede rakibi Xerox'un 'düşmanca' olarak nitelendirdiği tekliflerinden rahatsızlığını dile getirmişti.

Daha önce doğrudan HP'nin yatırımcılarına teklifi götürdüğünü kabul eden Xerox CEO'su John Visentin, rakibinin teklifi reddetmesinin mantığa aykırı olduğunu ve "agresif" olarak değerlendirilse de tekliften dolayı özür dilemeyeceklerini belirtmişti.