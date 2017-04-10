Hesap ödemekten denize atlayarak kaçtı

Avustralyalı bir rap şarkıcısı, deniz ürünleri yediği restoranda yüksek bir meblağda gelen hesabı ödemekten denize atlayarak kaçtı.

2pec olarak bilinen şarkıcı Terry Peck, Avustralya'da bulunan Queensland eyaletinde bugün mahkeme karşısına çıktı.

600 Avustralya doları (450 Amerikan doları) gelen hesabı ödememek için okyanusa atlayıp yüzmeye başlayan şarkıcının peşine jetski üzerindeki polisler takıldı.

Peck, kaçmasının sebebini 'deniz kenarında doğum yapan bir arkadaşına yardım etmek' olarak açıkladı.

Hırsızlık ve saldırı ile suçlanan Peck mahkemede ise ıstakozların fazla pişmiş olduğunu iddia etti.

Omeros Bros restoranı ise suçlamayı reddederek, Peck'in iki ıstakoz, bir porsiyon bebek kalamar, 21 votkalı istiridye ve birkaç adet bira tükettiğini belirtti.

Şarkıcının kefaletle serbest kalmasına izin veren yargıç Joan White'ın bu liste karşısındaki tepkisi ise 'Aman Tanrım, hepsini tek başına mı?' oldu.

Avustralya ödenmeyen hesaplarla uğraşmak zorunda kalan tek ülke değil.

Geçtiğimiz ay İspanya'da polis 100 kişiden oluşan ve restorandan hesabını ödemeden kaçan bir çetenin liderini yakalamıştı.