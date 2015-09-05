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Yaşam

'Hesap fazla' deyip lokantayı ateşe verdi!

Hesap nedeniyle sahibiyle tartıştığı lokantayı yakan zanlı yakalandı

05 Eylül 2015 15:36

Samsun'da yemek yediği lokantayı fazla para aldığı gerekçesiyle benzin dökerek yaktığı iddia edilen 24 yaşındaki Murat D., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hakan Çelikbaş'ın DHA'da yer alan habere göre, olay, yaklaşık bir hafta önce Samsun'un Tekkeköy İlçesi Çiftlik Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat D., N. K.'ya (57) ait lokantada yemek yedi. Yemeğin ardından hesabı ödeyen şüpheli fazla para aldığını düşündüğü işyeri sahibi ile tartışıp lokantadan ayrıldı. Bir gün sonra sabah saat 05.30 sıralarında elinde benzinle lokantanın önüne gelen Murat D. işyerini ateşe verdikten sonra kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis çevredeki ev ve işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheliyi tespit etti. Dün akşam asayiş uygulaması yapan polis, şüpheliyi bir otomobilde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Murat D. savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

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