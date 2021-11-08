Hesabına yanlışlıkla 600 bin lira yatırıldı: Bankamatiği gördüm, orada bir 10 saniye dünya durdu

Kırıkkale'de hesabına yanlışlıkla 600 bin Türk lirası yatırıldığını fark eden Emre Akçeşme, banka ile iletişime geçerek parayı gerçek sahibine iade etti. Akçeşme, "Bankamatiği gördüm orada bir 10 saniye dünya durdu. Çok şükür biz nefsimize yenik düşmedik" diye konuştu.

Kırıkkale'de yaşayan Emre Akçeşme, para çekmek için gittiği bankamatikte, hesabına yatırılan 600 bin Türk Lirası'nı görünce şoke oldu.

Başından geçen ilginç olayı anlatan Emre Akçeşme, borçlarının olmasına rağmen hesabına yatan 600 bin lirayı sahibine iade ettiğini söyledi.

Akçeşme şunları söyledi: "Borçlarımı dağıtmak için bankamatiğe geldiğimde çok afaki bir parayla karşılaştım, 600 bin lira kadar. Hesaba girdim çıktım tekrardan hesaba baktım para 600 bin lira.



Orada nefsinle bir 10 saniye savaşıyorsun. Eğer nefsine yenik düşersen para senindir. Bize büyüklerimiz yalanı, dolanı, haramı öğretmediği için biz nefsimize yenik düşmedik. Çok şükür bize ait olmayan parayı bankayı arayıp, geri teslim ettik. Yaptığımız işten gururluyuz. Herkesin yapması gereken bir olay olduğunu düşünüyorum" dedi. (İHA)