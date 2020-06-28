HES ve RES için acele kamulaştırma kararı

T24 Haber Merkezi

Dere yataklarına verdiği zararlar nedeniyle çevreciler tarafından eleştirilen Hidroelektrik Enerji Santrali (HES) için acele kamulaştırma kararı çıktı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Hemşin Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla Rize ili, Hemşin İlçesi, Ortaköy Mahallesi'nde yer alan taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.

Eskişehir'de bulunan doğal gaz dağıtım sistemi kapsamında, Tepebaşı ilçesi Keskin Mahallesi sınırları içinde yer alan taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Işıklar Rüzgar Enerjisi Santrali'nin (RES) yapımı amacıyla Kütahya'da da acele kamulaştırılma kararı verildi.